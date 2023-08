Koubek: Nástup mladých? Nejde to šmahem. Promluvil o marodech

Jak se rodila výhra s Baníkem?

„Dali jsme tři branky, pochopitelně mě těší naše produktivita, mohli jsme jich dát víc. Hrálo se nám dobře, Baník hrál fotbal, to je vždycky atraktivnější také pro diváka. Šlo opravdu o hezké utkání s množstvím šancí, finálních i předfinálních situací. Atraktivní podívaná, padly čtyři branky, bylo postaráno o takový fotbal, co se divákům musí líbit, je to cesta.“

Co vás vedlo k výraznému omlazení sestavy?

„Bylo to vynucené naší situací. Vrátili jsme se z Kosova ne ve zcela komfortním stavu. Cestovali jsme ze čtvrtka na pátek, do postele se dostali v pět ráno. Když za dva dny hrajete znovu, pochopitelně muselo dojít k dodávce čerstvých sil. Vyšlo to na mladší hráče. Ale neznamená to start nějakého procesu.“

Chorý proměnil penaltu, jenže na konci poločasu ještě Baník snížil.

„To jsme celí my, nemůžeme si zápas udělat lehčí. Druhá půle by se nám pochopitelně začínala za stavu 2:0 lépe. Když soupeř snížil na dva jedna, nemohli jsme si být ničím jistí. Docházely nám trochu síly, někteří hráči dokončují druhý hektický zápasový týden. Pak nám vyšla střídání, trošku jsme posílili defenzivu, abychom snížili riziko nebezpečnosti Baníku. Mám na mysli Traorého či Holíka. Z taktického hlediska jsme to v závěru dohráli v hlubším bloku poměrně slušně. Pozorně jsme bránili a zároveň vyjížděli do nebezpečných brejků.“

Jak zvládl ligovou premiéru Jan Paluska?

„Lukáš Hejda není od zápasu v Teplicích stoprocentně zdráv, měl dneska odpočívat. Ve druhém poločase šel na hřiště spíš vzniklou rizikovou situací okolo Sampsona (Dweha), který měl žlutou kartu. Jde do všeho naplno, báli jsme se, že může přijít moment, kdy vyfasuje druhou, to jsme chtěli eliminovat. Paluska hrál v přípravě výborně, tak proč ne. Pokud používáme do zápasu tři stopery, tak na něj teď přišla řada.“

Poprvé v sezoně naskočil také Pavel Šulc.

„První poločas se mi líbil, ve druhém mu ubývaly síly. Ještě potřebuje dotrénovat. Udělali jsme mu cyklus, který by ideálně potřeboval ještě jednou tak dlouhý. Z mistrovství Evropy jednadvacítek se vrátil ve stavu ne úplně odpovídajícím našim požadavkům. Abych to zkrátil – neměl pořádnou přípravu. Dneska tam od něj byly výborné momenty, velice nám pomohl. Ale vidím na něm rezervy, to nám ukáží čísla a data, která bedlivě sledujeme. Věřím tomu, že kondiční složku dohoní za pochodu.“

Jak to vypadá se zraněnými Pavlem Buchou, Janem Sýkorou a Matějem Vydrou?

„Podle prvních zpráv by to v případě Pavla Buchy nemělo být vážné, pravděpodobně jen naražené koleno, vazy poškozené nejsou. U Sykyho máme podezření na zadák (zadní stehenní sval). Matěj má problémy s břišním svalem.“

Řekli si někteří hráči o základní sestavu na čtvrteční duel s maltskou Gzirou?

„Bude to jiné utkání, než s Baníkem. Nějaké první informace mám, viděli jsme některé sestřihy. Z jejich strany to bude pravděpodobně čekání na půlce a my zase budeme dobývat.“

A ta sestava?

„Teď o ní nepřemýšlím. Ale chci zdůraznit, že v Plzni neprobíhá šmahem rapidní proces omlazování. Do budoucna to nastane, ale je to cesta, jaká má nějaký vývoj. Proti Baníku to vzešlo ze situace, jak už jsem o tom mluvil. Chci zdůraznit, aby si to někdo nevykládal tak, že tady staří přestávají hrát, to je nesmysl. Pěti, šesti hráčům z kádru je přes třicet, taky situaci vidí. Bude to proces, nedá se tomu později vyhnout, ale dneska to vůbec nebyl start toho procesu.“

Pomůžou týmu tři body a góly úproti Baníku do dalších zápasů?

„Je to významná vzpruha, postup v Dritě si hráči museli těžce urvat, vybojovat, zkomplikovali jsme si to tam. Mužstvo ukázalo, že šlamastyky je schopné zvládnout. Je tam charakter, zaťatost, odhodlání. Když na to navázalo výhrou s Baníkem, může nás to jedině posílit.“