Valenta lamentoval: Gól bychom nedali do půlnoci. Říká si o další šance

Ve středu zálohy se Matěj Valenta (23) rve o místo s Michalem Trávníkem, Markem Havlíkem či Korejcem Kimem. Ostrá konkurence. Ve třetím kole přišla řada na něj. Nehrál vůbec špatně, jenže k bodům nepomohl. „Příležitostí jsme měli mraky. Říkali jsme si s Petrem Reinberkem, že bychom nedali gól ani do půlnoci,“ kroutil hlavou.

Adaptace pražského rodáka v Uherském Hradišti probíhá rychle. V sobotu Valenta ukázal, čím může mužstvu prospět. Je silný na míči, nezmatkuje, nebojí se tvořit. „Cítil jsem se dobře, i když jsem začal ztrátou uprostřed hřiště. Pak jsem se do toho dostal. Akorát už jsem od nějaké osmdesáté minuty fyzicky nemohl a řekl si o střídání,“ popsal premiérové představení v elitní jedenáctce.

Zvyknout si na herní šablonu Slovácka pod Svědíkovým vedením některým hráčům trvá hodně dlouho. Někdo do ní nezapadne vůbec. Jiní moc času nepotřebují. Valenta by měl patřit mezi vyvolené. V týmu je necelý měsíc a už se dere do základní sestavy.

„Hodně mi otevřel oči předzápasový trénink, na kterém jsme si ukazovali nějaké věci,“ přiznal po Olomouci. „Jsem tady na hostování, takže mi to ani nemůže trvat dlouho,“ uvědomil si.

Dlouho netrvala ani absence kouče, který sledoval první dva zápasy v domácím léčení. Na Sigmu už byl relativně „ready“ a od lavičky byl slyšet jako dřív. „Jedeme furt jeho filozofii, jde z něj respekt,“ líčil Valenta. Paradoxně právě za přímého dozoru hlavního šéfa Slovácko poprvé v sezoně prohrálo. Byť mělo herně navrch.

Potopily ho dvě hrubky. Ta první jde za brankářem Milanem Hečou, jemuž vypadl ve výskoku balon, a Lukáš Juliš skóroval do prázdné brány. Hned po pauze selhal stoper Vlastimil Daníček, který dal krátkou přihrávku dozadu a Jan Vodháněl obstřelil vyběhnutého gólmana. „Měl jsem to na svou levou a bylo pro mě jednodušší obalit to na zadní,“ popsal střelec. „Jsem rád, že jsem nečekal na gól nebo asistenci do desátého kola,“ ulevil si.

Od uzdraveného křídelníka čeká kouč Václav Jílek v tomto ročníku velké věci. „Ve všech zápasech patřil k našim nejnebezpečnějším hráčům. Už minule vypracoval tři stoprocentní šance pro Honzu Navrátila a sám jednu nedal,“ připomněl trenér Sigmy. „Očekávám, že Vodhy bude patřit k hráčům, kteří tým potáhnou. Má pro to veškeré předpoklady. Teď je naplnil gólem, ale jeho limity jsou daleko výš, než ukázal na Slovácku,“ ujistil.

Mnohem víc umí celý Jílkův soubor. Na Slovácku bral výhru, fanoušci v kotli hostů mu fandili, ale tím výčet pozitiv končí. „Hlavně v prvním poločase jsme nepředvedli vůbec nic. Byli jsme hrozně ustrašení, pomalí, málo agresivní. Soupeř nám daroval gól a od té doby se hrálo na jednu bránu. Nestíhali jsme, strašně jsme kazili. Mužstvo jsem nepoznával,“ kritizoval Jílek.

Mírné zlepšení přišlo po přestávce s příchody nových hráčů. „Pro Slovácko musí být velmi složité kousat tuhle porážku,“ věděl kouč Hanáků, kteří už jsou na šesti bodech. V Hradišti triumfovali po 11 letech.