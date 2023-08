Pravděpodobné sestavy: Sparta s Karabcem, za Slavii také Ousou

Budou pohárový účastníci šetřit své opory před odvetami v Evropě? Před 4. kolem FORTUNA:LIGY tato otázka mohla napadnout kdekoho. Za Spartu by tak mohl vyrukovat v Jablonci Adam Karabec, Slavia by zase mohla po čase věřit Aihamu Ousouovi. A v dresu Plzně čeká na první start od úvodních minut v sezoně Jan Kliment. Projděte si v tradičním článku iSport.cz, jak by mohly vypadat základní sestavy všech týmů.