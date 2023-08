Ani Kovář, ani Vaclík. Je tu Vindahl. Hru nohama Sparta sleduje, ví Kouba

Nedůvěra, možná spíše nejistota sálala ze sparťanské komunity, když vedení klubu oznámilo: Přivedli jsme nového gólmana Petera Vindahla. Kdo to je? Kde se vzal? Otázky se opakovaly. Čekalo se přece na Matěje Kováře, až ho na další hostování uvolní Manchester United. K mání je rovněž protřelý Tomáš Vaclík.

„Pro mužstvo to bylo nepříjemné v tom, že v minulém ročníku byla obrana s Kovářem sehraná. K nějaké změně došlo, ale minimálně, odchytal většinu zápasů. Pro tým je důležité, že víte, co brankář udělá, může to pomoct,“ glosuje Horst Siegl, expert a někdejší superkanonýr z Letné.

Najednou tu však byl Vindahl, přišel v týdnu před druhým ligovým kolem. „Už jsme nemohli čekat,“ objasnil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Trpělivý však musel být Vindahl. První duel, který mohl absolvovat, ho minul. Ve Zlíně ještě naskočil Vojtěch Vorel. Dán se dostal do brány až proti Pardubicím, dvakrát inkasoval (5:2). Nebylo to premiéra z nejzářivějších, přiznejme.

„První zápas na Letné byl pro něj těžký, protože neměl šanci se ukázat,“ hájil volbu kouč Brian Priske. O tři dny později v Kodani se sázka na Vindahla ukázala jako trefa. Jasně, šlo o první klíčový duel, uvidí se, jak bude působit dál, ale zaujal až nebývale.

„Myslím, že se přizpůsobil docela rychle a dostal možnost ukázat, proč jsme ho sledovali a proč jsme ho do klubu přivedli. Předvedl schopnosti, o kterých jsme samozřejmě věděli. Byla to pro něj dobrá příležitost,“ radoval se Priske.

Vindahl zapůsobil také na někdejší letenskou i reprezentační jedničku. Petr Kouba dnes cepuje mladé gólmany v reprezentacích či regionálních akademiích, proto je pořád v obraze, v dění.

„Podal velmi dobrý výkon, a to nejen z pohledu brankářiny, chytání. Myslím, že i jeho rozehra byla na patřičné úrovni. Byl klidný a jistý. To mužstvo v takových zápasech potřebuje,“ rekapituloval kodaňský večer. „Plus předvedl jeden extra zákrok navíc, kdy zachránil situaci na brankové čáře,“ upozornil.

Ano, šlo o moment střetnutí. 81. minuta, kodaňský nápor sílil. Pomáhal mu i střídající Elias Achouri, posila za 3 miliony eur. Křídelník se dostal ze své levé strany ke střele, již Vindahl vyrazil před sebe. Následnou Diogovu dorážku zastavil takříkajíc „haškovsky“. Byl to neuvěřitelný zákrok, při němž musí mít chlapík s rukavicemi štěstí i dovednosti.

„Při takových zákrocích, kdy jdou brankáři na hranu, doufají, že je míč trefí. Tohle byl přesně takový případ. Měl vlastně štěstí, ale taky tam byl včas, že míč stačil ještě zastavit. Takový zákrok je buď, a nebo. Šel tam a musel tam takhle jít, pak doufá, že to střelec nedá jinam,“ popsal Kouba.

Horejš: Sparta eliminovala Kodaň, ale pozor na střídání. Vindahl? Ohromné sebevědomí Video se připravuje ...

Vedle toho zvládal Vindahl i rozehrávku. Překopnutí útočné řady soupeře má tutové, zatím však posílá míče spíše na pravou stranu. Sparta tak ztrácí možnost využít hlavičkové schopnosti Jaroslava Zeleného.

Ten skvěle kooperoval s Matějem Kovářem, tým po dlouhém nákopu a jeho úspěšném souboji zůstával u míče, navíc získal prostor. Trenéři dozajista vědí, že by bylo na to dobré navázat, Vindahl by to měl zvládnout.

„Sparta chtěla hrát odzadu už s Matějem Kovářem, stejná kritéria splňuje i Vojta Vorel, kterého znám trochu déle. Vždycky měl kvalitní hru oběma nohama. Je to výrazný atribut, který Sparta sleduje, než angažuje brankáře,“ řekl Kouba.

Takže další plus. Stejně jako výsledek. Sám Vindahl ale ví, že jde jen o poločas 3. předkola. „Není na místě být nadšený,“ vyhlásil.

Odveta se hraje v úterý, Sparta ho bude potřebovat ve stejné formě. Kodaň je ultranebezpečná.