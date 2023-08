ONLINE + VIDEO: Pardubice - Karviná 1:0. Gól Tischlera, hosté litují ofsajdu

Ne, tohle opravdu není vydařený vstup do sezony. Fotbalisté Pardubic z úvodních tří kol FORTUNA:LIGY zapsali do tabulky jediný bod, přičemž posbírali víc červených karet (dvě). Ve 4. kole hostí Karvinou, která je na tom lépe, má totiž jednu výhru. Kdy jindy se ale svěřenci kouče Radoslava Kováče mohou chytit než proti nováčkovi? Snadné to nebude, což ukázala úvodní šance Akinyemiho, kterého zastavil Budínský. První branku nejprve odmítnul domácí Sychra, ale v 39. minutě už se hlavou trefil Tischler. Ještě před koncem úvodní půle se radoval Bederka, jeho branka však padla po ofsajdu. Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů duelu na iSport.cz.