Juliš střílí, Jílek si brousí Muritalu: Má velký potenciál, typ jako Chytil

Lukáš Juliš za Mojmíra Chytila. Priorita Olomouce byla v létě jasná, všem v klubu se ulevilo, když se z Ibizy povedlo přivést za odchovance přestoupivšího do Slavie osvědčeného kanonýra. Zatím to Sigmě funguje, byť herně úplně jinak než dřív. Trenér Václav Jílek si však v tichosti brousí ještě jednoho nového útočníka, Nigerijce Yunusu Muritalu přirovnává dokonce právě k Chytilovi.

Je to pár dnů, maximálně týdnů, co kouč Slavie Jindřich Trpišovský o Mojmíru Chytilovi prohlásil, že ještě není fyzicky připravený na devadesát minut. Zřejmě jako důvod myslel i forvardovo pozdější připojení k týmu kvůli reprezentačním povinnostem.

Podobná vyjádření jsou pro ostatní trenéry většinou jako červený hadr na býky. Můžete kritizovat výkonnost, ale při zmínce o slabší kondici rozpálíte stratégy do běla. Podívejte se na údaje z GPS vest, čilí se často. Data o naběhaných vzdálenostech jsou zkrátka čím dál víc v kurzu. Možná někdy víc, než je zdrávo, občas se zapomíná i na ryzí fotbalovou kvalitu. Atletická složka holt vládne.

Václava Jílka, který Chytila vedl na Andrově stadionu, Trpišovského slova nenaštvala. „Vůbec ne,“ usmívá se.

„Upřímně musíme říct, že Slavia je mužstvo, které hraje v nejvyšší ligové intenzitě. Všichni to vidí. Nároky na tlak po ztrátě míče nebo na náběhovost jsou obrovské,“ chválí Pražany.

Pozor, není to myšleno tak, že by Hanáci měli nároky nižší. Chytil rovněž musel makat, nic se neodpustí ani současnému tahounovi Janu Vodhánělovi. Také technický levák, který se stává game changerem tohoto ročníku, musí hrabat dozadu. Jinak je zle.

„Ale u Slavie je to i otázka kvality,“ připomíná Jílek. „Jsou schopni dostat se do náběhů i v návaznosti na další hráče a kvalitu přihrávky. Proto se do těchto situací dostávají více. My vyhodíme druhou nebo třetí přihrávku, oni ne. Díky tomu mají více možností. Kdybyste spočítali čistý čas, Slavia má díky kvalitě daleko větší herní vytížení,“ přidává kouč zajímavé téma k diskuzi.

Chytil si na první start v základní sestavě SKS musel počkat do neděle, šance přišla v Mladé Boleslavi. Předtím šel čtyřikrát do hry jako žolík, zapsal 2+1. Je otázkou, jestli dostane ve čtvrtek v Košicích proti Dnipro od začátku příležitost znovu, nebo se poprvé dočká třeba Muhamed Tijani.

„Nemyslím si, že by byl Mojmír nedostatečně připravený. Spíš to souvisí s adaptací na hru Slavie. Nicméně já byl taky ten, co s ním tyhle věci konzultoval a říkal mu: Mojo, ty seš v šedesáté nebo sedmdesáté minutě vždycky mrtvej,“ vzpomíná Jílek.

„Souvisí to i s dispozicí a typologií hráče. Mojmír určitě není typ jako Provod, Masopust, Schranz, který je schopný být neustále v náběhu. Myslím, že nikdy nebude hráčem, který devadesát minut vydrží hrát v nejvyšší intenzitě,“ doplňuje porovnání.

Olomouc našla kvalitní náhradu v Lukáši Julišovi – a možná nejen v něm. Na scénu se dere třiadvacetiletý Nigerijec Yunusa Muritala, který do Sigmy dorazil během léta. Původně na zkoušku s tím, že by mohl patřit do druholigového béčka, nakonec je plnohodnotným členem áčka.

„Strašně rychle se adaptoval, jde trénink od tréninku nahoru. Rádi bychom mu dopřávali větší minutáž,“ popisuje Jílek plány s útočníkem, který je o rok mladší než Chytil, ale postavou se 189 centimetry a 83 kilogramy takřka totožný kus.

Muritala působil na Maltě, v Lotyšsku i Turecku, teď se chce prosadit na Moravě. V Jílkově kádru, co se týče důvěry, přeskočil Denise Kramáře, Jakuba Přichystala i Jana Fialu. V rezervě skóroval proti Brnu, v neděli však proti Teplicím hlavou netrefil po Vodhánělově centru prázdnou kasu.

„Muri je v porovnání s nimi vyspělejší. Zatím není efektivnější ve finále, ale udrží míče. Podobně jako o Mojmu se o něj můžeme opřít, v tomhle má obrovský potenciál. Až si zvykne na intenzitu a doladíme taktické věci, bude v lize dobrej. Jsem o tom přesvědčen. Je i dobře charakterově nastavený. Jsem rád, že máme hráče s potenciálem, těch útočných není nikdy dost,“ libuje si trenér.

Teď ještě aby Antonín Růsek konečně vyléčil bolavou ploténku, pak bude mít modrobílá ofenziva ještě větší šmrnc.