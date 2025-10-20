ONLINE: West Ham - Brentford 0:1. Souček se vrací do základní sestavy v londýnském derby
Závěr 8. kola anglické Premier League patří londýnskému derby mezi West Hamem a Brentfordem. Za domácí fotbalisty se do základní sestavy poprvé od vyloučení z poloviny září i kapitán české reprezentace Tomáš Souček. Kladivářům se čtyři kola nepodařilo zvítězit, prolomí trápení dnes na London Stadium? Uktání od 21.00 sledujte ONLINE na webu iSport.
Nováček ze Sunderlandu vstoupil do sezony skvěle. Doma získal ve čtyřech zápasech deset bodů, což se mu v úvodu sezony nepovedlo od roku 1968. O jeho síle se přesvědčil i Wolverhampton, který brzy prohrával po střele Francouze Mukieleho. Místo vyrovnání přišel v závěru vlastní gól, když si Krejčí srazil do sítě soupeřovu přihrávku.
Arsenal oslavil třetí výhru v řadě, ale s obranou Fulhamu si dlouho nevěděl rady. Domácí se zaměřili na bránění, za celý zápas ani jednou nevystřelili na branku. Jejich odpor zlomil Belgičan Trossard svým prvním gólem v sezoně. Po zákroku na Saku rozhodčí Taylor nejprve Arsenalu přiřkl penaltu, ale pak ji u monitoru odvolal.
Manchester City po rozpačitém vstupu do sezony zaznamenal v utkání s Evertonem třetí výhru v řadě. Obě branky vítězů vstřelil Nor Haaland a po hattricku proti Izraeli ve světové kvalifikaci to v čele střelecké tabulky Premier League dotáhl už na 11 branek.
Bournemouth na hřišti Crystal Palace vedl už 2:0, chystal se oslavovat 100. vítězství v Premier League, které by ho vyneslo na první příčku. Dvěma góly mu zajistil náskok Kroupi, talentovaný útočník z francouzské jednadvacítky. Jenže jeho zkušenější krajan Mateta byl proti a hattrickem se postaral o remízu 3:3. Vyrovnávací gól vstřelil z penalty až v sedmé minutě nastavení.
United uspěli na Anfieldu po deseti letech
Úřadující mistr Liverpool podlehl doma Manchesteru United 1:2 a po třetí prohře v řadě ztrácí na vedoucí Arsenal už čtyři body. Rúben Amorim na lavičce fotbalistů United poprvé vyhrál dvě ligová utkání po sobě a jeho svěřenci si připsali první triumf na Anfieldu od 16. ledna 2016. V tabulce jsou devátí.
Mbeumo šokoval fanoušky Liverpoolu už po 62 sekundách, když vyhrál vzdušný souboj ve středu pole, sprintem do vápna naběhl na přihrávku Dialla a na přední tyči prostřelil brankáře Mamardašviliho. Domácí mohli vyrovnat ve 20. minutě po rychlém protiútoku, jenže Gakpo tvrdou ranou orazítkoval tyč.
Stejně skončila jeho střela i v 50. minutě, mezitím ve velké šanci selhal i Isak. „Reds“ v marnění příležitostí pokračovali, v 66. minutě v obrovské šanci minul Salah a krátce po něm se neprosadil ani střídající Ekitiké. Když Gakpo v 78. minutě gólovou smůlu domácích prolomil, United se za necelých sedm minut opět ujali vedení z ojedinělé šance. Fernandesův centr usměrnil hlavou do sítě obránce Maguire.
Prosincový soupeř Slavie v Lize mistrů Tottenham prohrál s Aston Villou 1:2 a na čelo ztrácí z šestého místa už pět bodů. Spurs poslal už v páté minutě do vedení Bentancur. Ještě do poločasu ale premiérovou brankou v ročníku srovnal Rogers. Po změně stran měly šance oba týmy, jenže střelci Tottenhamu pokaždé ztroskotali na brankáři Martínezovi. Rozhodující branku tak obstaral v 77. minutě Buendía, jenž z hranice vápna propálil Vicaria tvrdou ranou k tyči.
Hosté si prodloužili sérií soutěžních zápasů bez porážky na osm a po pomalém startu do sezony se posunuli na 10. příčku.
Trenér Nottinghamu po prohře s Chelsea skončil
Hlavní postavou zápasu v Nottinghamu byl portugalský záložník Neto, který v rozpětí tří minut druhého poločasu připravil premiérový gól pro devatenáctiletého Acheamponga a druhý přidal sám po nakrátko rozehraném přímém kopu. Hladké vítězství dovršil šest minut před koncem obránce James. Výsledek se nezměnil, ani když hosté v závěru přišli o vyloučeného Francouze Gusta.
Postecoglou, který v září vystřídal na lavičce Portugalce Nuna, čekal marně na první vítězství osm soutěžních zápasů, což byla nejdelší klubová série za posledních sto let. Na lavičce vydržel jen 39 dní. Favoritem na jeho místo je bývalý hráč Nottinghamu Sean Dyche, který je od lednového propuštění z Evertonu bez práce.
Premier League 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|8
|6
|1
|1
|15:3
|19
|2
Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17:6
|16
|3
Liverpool
|8
|5
|0
|3
|14:11
|15
|4
Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14:11
|15
|5
Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16:9
|14
|6
Tottenham
|8
|4
|2
|2
|14:7
|14
|7
Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9:6
|14
|8
Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12:8
|13
|9
Manchester Utd.
|8
|4
|1
|3
|11:12
|13
|10
Brighton
|8
|3
|3
|2
|12:11
|12
|11
Aston Villa
|8
|3
|3
|2
|8:8
|12
|12
Everton
|8
|3
|2
|3
|9:9
|11
|13
Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7:7
|9
|14
Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:12
|8
|15
Leeds
|8
|2
|2
|4
|7:13
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Burnley
|8
|2
|1
|5
|9:15
|7
|18
Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|8
|0
|2
|6
|5:16
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup