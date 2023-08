Levý o změnách v sestavě Sparty: Risk, ale obrana Jablonce byla parodie

Jízda Sparty i Slavie pokračuje, ti největší jsou ve fotbalové lize stoprocentní. Letenští rozsekali i přes masivní zásahy do sestavy nebohý Jablonec, Slavia vyhrála těžký duel v Mladé Boleslavi. „Ale pozor, Plzeň se zvedá, může jim šlapat na paty,“ upozorňuje expert deníku Sport a webu iSport Stanislav Levý.

Sparta smetla Jablonec, i když trenér Priske udělal osm změn v sestavě. Překvapil vás jeho krok?

„Že změny budou, se dalo čekat, ale množství mě překvapilo. Zůstali jen tři hráči, z toho byl jeden gólman. Ale je to pochopitelné, v úterý čeká Spartu velký zápas, odveta s Kodaní v předkole Ligy mistrů. Sparta však i v téhle sestavě podala opravdu velmi dobrý výkon, jasně dominovala.“

V čem?

„Hrála rychle, přímočaře, byla tam spousta náběhů i kreativita, dobře kombinovala. Soupeř absolutně nestíhal. Na druhou stranu, i když nechci snižovat výkon Sparty, líbila se mi, co předváděl Jablonec v defenzivě, byla parodie.“

Ještě ke Spartě. Riskoval Priske?

„Určité nebezpečí tam bylo, ale trenér vidí hráče na tréninku den co den. Co se týče jejich výkonnosti, má dokonalý přehled. Pro Spartu je strašně důležité, že hráči ukázali, že si zaslouží vyšší minutáž, možnost dostat se do sestavy.“

Řekli si někteří hráči o místo v základní jedenáctce proti Kodani?