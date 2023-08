Bílkovy pilíře, teď v Plzni čekají. Proti Gziře táhli, ale zpět na lavičku?

Pětice Adam Vlkanova, Jhon Mosquera, Jan Kopic, Václav Jemelka a Libor Holík patřila v uplynulé sezoně mezi třináctku nevytěžovanějších hráčů Plzně. Pokud byli zdraví, první čtyři takřka automaticky naskakovali v základu. Krajní bek Holík, když už nehrál od začátku, chodil do zápasů jako jeden z prvních náhradníků.

Jenže teď se jejich role mění. Reprezentanta Jemelku přeskočili v zadní linii mladší konkurenti (Hranáč, Dweh, Paluska), místo nezbývá ani na Mosqueru, pod Bílkem jednoho z nejproduktivnějších hráčů týmu. Pozici Vlkanovy pod útočníky velmi dobře zastává Pavel Šulc, na křídle místo Kopice zase častěji operuje Erik Jirka. V rozestavení na tři stopery nezbývá prostor ani na Libora Holíka, kterého Bílek rovněž rád využíval.

Vzhledem k náročnému programu došlo na výraznou rotaci v odvetě s Gzirou, po domácí výhře 4:0 předem jasnou záležitostí. Miroslav Koubek nachystal oproti zítřejšímu zápasu osm změn a dal prostor čekatelům z lavičky.

„Potřebovali jsme kádr provětrat, třeba Venca Jemelka, Libor Holík a další dostali šanci, to byl také účel tohoto zápasu,“ vysvětlil plzeňský kouč po čtvrteční výhře 2:0. „Hráči, co do zápasu vstupovali, ušetřili síly těm, co hrají v poslední době pořád. Jako třeba Ibra Traoré nebo Lukáš Kalvach. V kontextu toho, že jsme hráli pátý anglický týden za sebou, panuje spokojenost.“

Někdejší osvědčené tváře se proti slabému soupeři ukázaly. Vlkanova sice nebyl zejména v první půli tolik vidět, ale vstřelil pěknou druhou branku po Mosquerově asistenci. Kolumbijský záložník vyhrával souboje, podporoval ofenzivu a dopředu prokázal kvality, o něž se Viktoria opírala v titulové sezoně. Napravo si solidně počínal Holík, v největší šanci trefil břevno. Jemelka vzadu neměl příliš problémy, ale je na něm znát, že z někdejší reprezentační formy sešel.

„Když uděláte po Budějovicích sedm změn, je to samozřejmě na hře znát, někteří třeba nehráli tři týdny. V první půli to bylo vidět, to si není třeba nalhávat. Hráči se potřebovali v nové sestavě rozkoukat, najít se. Jsem rád, že jsme i přes tohle riziko zápas zvládli,“ ocenil Koubek.

V ďábelském tempu zápasů přijede do Plzně už zítra Olomouc. Půjde o zajímavou konfrontaci aktuálně čtvrtého a třetího celku ligové tabulky. V úterý odletí Plzeň na dalekou štreku do Kazachstánu. Ve čtvrtek rozehraje na půdě Tobolu Kostanaj, nedaleko hranic s Ruskem, první zápas play off o postup do skupinové fáze Konferenční ligy. Vzhledem k tomu, že se mužstvo vrací do Česka až v pátek odpoledne, odložilo následný nedělní ligový zápas s Boleslaví.

Na Olomouc se pravděpodobně vrátí do základu jména, která nastartovala aktuální sérii pěti výher. K dispozici pravděpodobně budou uzdravení Tomáš Chorý s Erikem Jirkou, do základu půjdou zpět Rafiu Durosinmi, Lukáš Hejda, Sampson Dweh a možná i Cadu.

„Na šanci si musím počkat,“ pravil smířený Vlkanova. V náročném programu ale další šance brzy znovu přijde. Třeba Mosquera nehrál vůbec špatně, svou typologií pořád má týmu v určitých typech duelů co dát. „Chci zdůraznit, že v Plzni neprobíhá šmahem rapidní proces omlazování. Do budoucna nastane, ale jde o cestu, která má nějaký vývoj. Ne aby si to někdo nevykládal tak, že staří přestávají hrát, to je nesmysl,“ pravil rázně Koubek po výhře nad Baníkem (3:1).

Od duelu s ostravským celkem přesto začal výrazně stavět mladší členy kádru, kteří šanci chytili výborně. Najednou se ze zkušených opor stávají hráči na hraně sestavy, naopak z tváří, jako jsou Hranáč, Šulc či Durosinmi, rostou klíčové persony. Na tom nic nezmění ani výhra na Maltě, kde Plzeň v obměněném složení skolila soupeře výrazně nižší úrovně.

Bílkovy opory na lavičce Adam VLKANOVA (28)



Sezona 2022/23

Zápasy: 34

Minuty: 2643

Góly a asistence: 6+5

Sezona 2023/24

Zápasy: 6

Minuty: 282

Góly a asistence: 1+0

V základu: 4x



Spolu s Kopicem naskočil do poloviny zápasů v základu, ale po horších výkonech se vytrácel. Pod hrotem si vede lépe Pavel Šulc, nicméně proti Gziře ukázal záblesky někdejší reprezentační formy. Jhon MOSQUERA (33)



Sezona 2022/23

Zápasy: 43

Minuty: 3204

Góly a asistence: 8+5

Sezona 2023/24

Zápasy: 6

Minuty: 327

Góly a asistence: 0+2

V základu: 2x



Produktivní „energeťák“ na levé straně si v herním způsobu Miroslava Koubka hledá pozici. Pokud zlepší bránění a vyvaruje se taktickým lapsusům, může se do základu brzy vrátit. Jan KOPIC (33)



Sezona 2022/23

Zápasy: 29

Minuty: 1937

Góly a asistence: 5+3

Sezona 2023/24

Zápasy: 7

Minuty: 376

Góly a asistence: 0+2

V základu: 4x



Trenér Koubek na zkušeného křídelníka hodně dá, držel ho i přes slabší úvod sezony. Jenže i přes něj se převalilo dravé mládí, aktuálně se pohybuje na hraně lavičky a základu. Václav JEMELKA (28)



Sezona 2022/23

Zápasy: 39

Minuty: 3689

Góly a asistence: 1+2

Sezona 2023/24

Zápasy: 5

Minuty: 303

Góly a asistence: 0+0

V základu: 3x



Začal v základu, zvládne stopera i kraj obrany. Jenže formu chytili mladší a rychlejší Hranáč s Dwehem, velmi dobře vypadá i osmnáctiletý Paluska. Jemelkova pozice tím citelně oslabila. Libor HOLÍK (25)



Sezona 2022/23

Zápasy: 39

Minuty: 2554

Góly a asistence: 0+3

Sezona 2023/24

Zápasy: 3

Minuty: 107

Góly a asistence: 0+0

V základu: 1x



V případě zužování kádru je jedním z adeptů pro odchod na hostování. Jenže ve chvíli, kdy nejsou k dispozici Řezník a Havel, se zvedla šance na herní vytížení. Zápas s Gzirou zvládl velmi dobře.