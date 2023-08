Koubek: Některým došly síly. Když necháte kopat penaltu brankáře...

Šestý vítězný zápas po sobě, krizové období se (zatím) podařilo v Plzni zažehnat. Trenér Miroslav Koubek po tříbodové sklizni s Olomoucí (2:1) ocenil, jak se mužstvo s těžkým soupeřem vypořádalo. Po utkání hovořil o návratu hráčů z marodky i plánech na nadcházející týden, kdy čeká Viktorii náročný výjezd do Kazachstánu na play off Konferenční ligy proti Tobolu Kostanaj.

Rozhodlo zápas se Sigmou nastavení prvního poločasu?

„Asi jo, když v něm padly dva góly. Olomouc se do té doby držela na míči před šestnáctkou, mohli jsme jejich hráče lépe dostupovat. Ale do ničeho jsme je nepouštěli, naopak ze začátku jsme byli nebezpečnější, měli jsme ještě před tímhle tlakem dost zajímavých situací. Pak jsme vygradovali útočné snažení, vyrovnávací brankou se ještě víc zmobilizovali. Olomouc byla produktivní, my až do toho prodloužení prvního poločasu ne. Byl tam z naší strany silný tlak, udělali jsme kleště, až je scvakli. Z toho jsem měl radost, byla to dobrá pasáž, nasměrovalo to zápas z našeho pohledu do vítězného konce.“

Po vyrovnání jste se dál tlačili do koncovky.

„To vyplynulo ze situace. Byli jsme polití živou vodou, soupeř znejistěl a pokračovali jsme v tlaku. Získávali jsme odražené míče, zvládali dobře předfinální, technická řešení. Ukázaly se klady Buchy a Šulcíka (Pavla Šulce), Kalvi (Lukáš Kalvach) byl dneska výborný, Ibra (Ibrahim Traoré) to samé. Cadu dopředu hraje dobře, směrem dozadu se ještě musí zdokonalit a nabrat zkušenosti. Ale do útočné fáze je velice platný. Kopic to samé. Stále probíhá přestavba mužstva systémově, možná i personálně. Na halvbeky dáváme útočné hráče, což nám do ofenzivy samozřejmě pomůže.“

Právě na Cadua se chci zeptat – měl dvě asistence. Sílí jeho pozice v týmu?

„Měl dobré centry i slabší levou. Je variabilní, obránci soupeře dopředu neví, co od něj přijde. Na míči je šikovný, v tréninku to vidím každý den. Musíme u něj trošku zvednout kondici, problém ale je, že v našem programu nemůžeme zvyšovat trénovanost. Momentálně jen cestujeme a hrajeme zápasy, ale ty se netýkají celého balíku hráčů. Dotrénování náhradníků nemůže nahradit tréninkový cyklus. Čekají nás tři reprezentační pauzy, ale zase nám při nich hodně hráčů odjede a s nimi neuděláme nic.“

Zvládli jste šestý vítězný zápas po sobě. Najeli jste na vítěznou vlnu?

„Jsme při zemi, máme před sebou velice těžkého soupeře v poháru. Tobol jsem viděl, má velice dobrou úroveň. Od toho duelu se budou naše výsledky hodnotit. Debata o vlně nebo něco podobného zatím není na místě. Čeká nás tvrdý ořech.“

Máte obavy z náročného cestování do Kazachstánu?

„Samozřejmě jsme si přáli Derry City. Jenže nechali kopat penaltu brankáře a takhle to dopadlo (úsměv). Chtěli jsme soupeře z Irska, to nebudeme zakrývat, pomohlo by nám to při cestování, v našem programu už je to hodně náročné. Ale chceme hrát poháry, musíme se s tím popasovat.“

Těší vás, že se do kádru vrací hráči po zdravotních problémech?

„Určitě. Poslední dva zápasy jsme ani nemohli nasadit dva hroty od začátku. Měli jsme k dispozici jen Rafia (Durosinmiho) a Honzu (Klimenta), potřebovali jsme, aby se v zápase prostřídali, ne aby se oba utahali od začátku, pak bychom na lavičce neměli dopředu nikoho. Jsme určitě rádi, že je zpátky Tomáš Chorý, už je z čeho vybírat. Za chvíli bude k dispozici i Matěj Vydra, Erik (Jirka) už do zápasu naskočil. S ním pak zase máme větší variabilitu na stranách.“

Ještě k zápasu s Olomoucí – nehlídali jste si jednobrankový náskok až příliš profesorsky?

„Nebylo to od nás profesorské, ale došly nám síly, třeba Rafiovi, Ibrovi. Musíme pořádně potrénovat. Naším pokynem bylo hrát aktivně. Soupeři mají k dispozici týdenní cykly, to se to trénuje a připraví mužstvo, to je paráda. Jsem rád, že jsme v závěru prostřídali a zastavili nápor soupeře, dostali jsme tím zápas do klidnějšího konce. Nepočítal jsem s tím, že budeme soupeře válcovat. Sigma je silné mužstvo, není to proti nim legrace.“