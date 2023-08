Bucha: Vyhovuje mi volnost, co máme dopředu. Konkurence? Jsem za ni rád

Jak se rodila výhra nad Olomoucí?

„Byl to těžký zápas s dobrým koncem. Klíčové bylo otočení průběhu zápasu v nastavení první půle. Pak jsme si chytře hlídali náskok a ubojovali to.“

V pěti zápasech jste dal čtyři góly. Dostáváte se do životní formy?

„Forma je dobrá, ale nevím, jestli životní. Snad takhle budu pokračovat a gólů přidám ještě víc.“

Funguje vám na podhrotové pozici spolupráce s Pavlem Šulcem?

„Vepředu si vyhovíme se všema klukama. Mně osobně vyhovuje volnost, co máme dopředu, jsme tlačeni do náběhů za obranu a snažit se chodit do koncovky, do vápna. Tohle mi sedí.“

Jak jste se popasovali s náročnými podmínkami? Teploměr ukazoval až 35 stupňů ve stínu.

„První půle byla náročná, pak se trošku zatáhlo a na konci sprchlo, to nám dost pomohlo. Nějakou dobu už v podobných podmínkách trénujeme, nebyl s tím větší problém.“

Podařilo se vám otočit nepříznivé skóre. Najíždíte s Plzní na vítěznou vlnu?

„S tím budu opatrný, ale z mužstva cítím, že si to sedá, nabíráme sebevědomí, dáváme góly a vyhráváme zápasy. Snad nám další výhry budou přibývat.“

Jak zvládáte náročný zápasový program?

„Jsme na to zvyklí už z minulého roku. Vznikla trošku krizová situace vzhledem ke zraněním, ale tým je natrénovaný, silný. Proti soupeři z Malty se nám povedl první zápas, v odvetě jsme si mohli trošku odpočinout. Mužstvu takový program vyhovuje, každý chce hrát zápasy jeden za druhým a co nejméně trénovat.“

Pomáhá vaším výkonům větší konkurence uprostřed pole?

„Jsem za takovou konkurenci rád, potřeboval jsem ji. Povzbudilo mě to ještě k větší práci a makání na sobě. Začátek sezony nebyl zcela ideální, v základu jsem nebyl. Z trenéra cítím, že ani do budoucna nemá nikdo místo v základu jisté, to je dobré udržovat. Pak se dobře trénuje, s klukama se předháníme, sedí nám to, když je na jeden post víc hráčů a všichni jsou kvalitní.“