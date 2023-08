Liga očima fanoušků: klokaní spor, dvě tváře Sparty, Jablonec odhalil problém

Kádr co do kvality nemáme špatný, ale pořád nechápu náš herní styl, a už vůbec ne složení základní sestavy. Trenéra Hapala opět zachránili střídající hráči Buchta a Tanko. Potěšilo mě ale, když jsem viděl Frydrycha s kapitánskou páskou. Je na čase dát více šancí v základu hráčům, kteří evidentně prokazují formu (Šín, Buchta, Rigo…).

Nabízí se otázka: Proč to dělá? Podobný spor vedl s dřívějšími tahouny kotle a nejspíš jen koronavirus může za to, že neshody „vyšuměly“. Na celé jeho akci nejvíce udivuje vynechání SLO klubu Martina Kurky. Toho chci takto vyzdvihnout, svou práci dělá na 110 % a i pro tyto situace jej klub zaměstnává. Nechápu, čeho se snaží Bohemians docílit, a už vůbec nechápu potřebu situaci řešit veřejně.

Po výhře nad Zorjou má Slavia nakročeno do Evropské ligy. Během podzimu se ale opakovaně bude dostávat do stejné situace jako minulý týden. Ve čtvrtek evropský zápas a následně v neděli ligový venku. Takto na podzim pojedeme do Liberce, Ďolíčku, Olomouce nebo na Baník. Teď jsme si ověřili, že s kombinovanou sestavou tyto zápasy vyhrávat nebudeme. Před trenéry tak stojí těžký úkol přijít na to, jak mít na nedělní ligové zápasy připravené hráče, a přitom v Evropě hrát ve čtvrtky také naplno.

Sparta Praha

Sparta česká versus Sparta evropská

Ať se na mě laskavý čtenář nezlobí, ale po uplynulém týdnu je třeba opakovaně zdůraznit, že to, co stačí doma, nemůže v žádném případě stačit na Evropu. Přes blyštivé trenérovo hodnocení našeho výkonu proti Karviné si nejsem jist, že do čtvrtka se něco zásadního změní. Pozitivem ligového utkání byla výměna wingbeků, tak dlouho mnou i médii požadovaná. Rovněž potěšilo, až do vyloučení, nasazení Karabce. Souhlasím, že mládí není zásluha, ale šanci musí postupně dostávat. Jistě to dává větší perspektivu než nákup hráčů 27+.

Pár slov k utkání v Evropě. Tak obrovskou šanci, jak s několika výhrami vydělat obrovské peníze v Lize mistrů, vítěz naší ligy dlouho mít nebude. My se však bohorovně propadáme směrem Konferenční liga. Proč jsme v Záhřebu předvedli, zejména ve druhém poločasu, až trapně statický fotbal, a tím potvrdili, že na hřišti soupeře neumíme hrát na vítězství? Naše filozofie hlavně neprohrát nemá šanci. A zdá se, že ani dohady o možných odchodech či příchodech hráčů mužstvu neprospívají.

Miloš Kolář, 72 let, fotbalový důchodce