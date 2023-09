SESTŘIH: Liberec - Sparta 0:2. Dvěma góly rozhodl střídající Haraslín

Někdo musel to mírně ospalé odpoledne rozpálit. Stalo se. Na plac v Liberci přišel ve druhé půli muž tradičně plný emocí i fotbalového umu. Spartu v 7. kole FORTUNA:LIGY spasil na hřišti Slovanu Liberec Lukáš Haraslín, dal dva parádní góly, Letenští zvládli zápas výsledkem 2:0

Slovan se zvedl, dostal se k několika rohovým kopům. Spartu zlobil. „Byla to naše nejlepší pasáž,“ okomentoval liberecký trenér Luboš Kozel etapu zápas před šedesátou minutou.

Jenže vše bylo k ničemu…

Sparťanský trenér Brian Priske povolal z lavičky atomovku, která nakonec zápas rozhodla. Lukáš Haraslín se postavil na levé křídlo, kde je jeho panství, odtud vstřelil dvě branky. Obě parádní, na cenu pro muže zápasu mu stačilo odehrát něco málo přes půl hodiny.

„Že přišel Haraslín, se ukázalo v utkání zásadní,“ připustil Kozel. „Přišel na hřiště a hru Sparty určitě zlepšil,“ přihodil záložník Jan Žambůrek, jenž za Liberec odkopal první duel po pátečním příchodu na hostování z Dánska.

Ano bylo to tak. Obě branky byly vlastně symbolické. Při první se mu v 68. minutě otevřela obrana, Jan Kuchta (v tu dobu už na svém klasickém místě na hrotu) poslal pohotovou přihrávku na nabíhajícího Haraslína, který udělal kličku brankáři Olivierovu Vliegenovi, jenž do té doby chytal výborně, a skóroval. O devět minut později už předvedl tradiční zakončení, placírkou se prosadil na zadní tyč.

„Bylo hezké vidět, že jsme udělali střídání a dodali jsme na hřiště čerstvou sílu. Level jsme nejen udrželi, ale přinesli jsme ještě více kvality. Potřebovali jsme dodat energii, protože už v poločase jsme cítili, že je Liberec na maximu, že nám může pomoci naše kvalita,“ popisoval klíčové kroky kouč Brian Priske.

„Myslím, že domácí začali trošku odcházet fyzicky. My máme všichni takovou kvalitu, abychom mohli rotovat sestavu,“ potěšilo Haraslína, jenž v týdnu skóroval celkem třikrát. Prosadil se také ve čtvrtek v odvetě předkola Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb. V obou střetech navíc skóre otvíral.

„Těší mě, že se mi podařilo po nástupu vstřelit dva góly, ale není důležité, kdo je dá. Jsme hlavně rádi, že jsme potvrdili vítězství ze čtvrtka,“ připomněl postup do druhé nejsledovanější evropské soutěže.

Možná i kvůli čtvrteční vysilující kovbojce se však Sparta v Liberci nerozjížděla nejrychleji. V prvním poločase měla mužstva vlastně jen jednu šanci, domácí Luka Kulenovič mírně postrašil Petera Vindahla. Jinak byla hra spíše úsporná. S výjimkou pár situací, v nichž se ocitl liberecký čertík Lukáš Červ ani vlastně nestříkaly emoce, jak tomu bylo obvyklé při minulých výjezdech Sparty na stadion U Nisy.

Po změně stran se však zápas rozjel. Červ byl bleskově střídán, protože mu hrozila červená karta. Přišly dvě Haraslínovy branky, Vliegen navíc chytil další šance Jaroslavu Zelenému či Kuchtovi. Vyloučen byl nakonec po dvou žlutých kartách domácí levý stoper Marios Pourzitidis.

„Je to velmi důležité. Jsem opravdu šťastný za vítězství, za čisté konto, ale hlavně za to, jak jsme dominovali ve druhé půli,“ chválil Priske. „Byl to opravdu krásný týden,“ usmál se.

Pro oba soupeře nyní nastává klidnější čas, je tu reprezentační přestávka. Po ní se Liberec představí v derby v Jablonci a Sparta uvítá Slovácko.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 69. Haraslín, 77. Haraslín Sestavy Domácí: Vliegen – Prebsl (75. Penner), Chaluš, Pourzitidis – Mikula (C), Červ (75. Hudák), Doumbia, Žambůrek, Ghali (75. Preisler) – Kulenović (75. Rabušic), Tupta (90. Lehoczki). Hosté: Vindahl – Sörensen, Vitík, Krejčí ml. (C) – Pešek (46. Wiesner), Sadílek (83. Laçi), Kairinen, Zelený – Kuchta (83. Sejk), Olatunji (59. Haraslín), Birmančević (90. M. Ševčík). Náhradníci Domácí: Bačkovský, Lehoczki, Govaers, Fukala, Preisler, Varfolomejev, Lexa, Hudák, Penner, Rabušic Hosté: Vorel, Nalezinek, Wiesner, Panák, Gomez, Pavelka, Haraslín, Ševčík, Laçi, Ryneš, Sejk Karty Domácí: Červ, Prebsl, Pourzitidis, Luboš Kozel, Pourzitidis Hosté: Olatunji, Sparta Rozhodčí Szikszay – Hrabovský, Volf; VAR: Radina, AVAR: Hájek Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 7627 diváků

