Uhrin: Obrana obstála na jedničku, chyběla kreativita. Hašek? Musí zůstat
Domácí bezbranková remíza proti Chorvatsku sice šance české fotbalové reprezentace na přímý postup na fotbalové mistrovství světa nezvýšila, ale i získaný bod by mohl hrát důležitou roli pro případnou baráž. „Pokud tam půjdeme jako nasazení, máme velkou šanci postoupit,“ věří v účast na šampionátu kouč Dušan Uhrin mladší v hodnocení zápasu pro deník Sport a web iSport.
Velká bojovnost až na hranici sebeobětování podle Uhrina ukázala, že trenér Ivan Hašek by u týmu určitě měl zůstat minimálně do baráže. „V tomhle utkání bylo vidět, že hráči chtějí a jdou za trenérem,“ zastal se kouče národního týmu. Domácí remíza proti medailistům z posledních dvou světových šampionátů v něm zanechala jednoznačně pozitivní dojem.
Co se vám líbilo?
„Od začátku jsme chtěli hrát aktivně a první půle se nám vydařila. Velice dobře fungovala obrana, takhle dobře jsem hrát celou čtyřku ještě neviděl. Kluci do toho šli na hranici sebeobětování, i Kušej se Šulcem se poctivě vraceli, což bylo hrozně důležité. Soupeř byl samozřejmě těžký, když se podíváme na jména a kde hrají – jsou to hráči z top evropských lig, ale byl to úplně jiný zápas než ten v Chorvatsku.“
V čem byl oproti výbuchu v Osijeku hlavní rozdíl?
„Za mě právě výkon obrany. Krejčí s Vitíkem hráli výborně. Trenéři trefili složení zadní řady perfektně a kluci neudělali jedinou chybu. Hráli opravdu zodpovědně a navíc aktivně. I stopeři se snažili hrát dopředu a pomohl také zbytek týmu, takže z defenzivního pohledu jsme obstáli na jedničku. Ofenzivně jsme ale mohli být o něco přesnější, možná kreativnější.“
Chyběla tedy v ofenzivě větší nápaditost?
„Ano, to tam úplně nebylo, ale nahradili jsme to bojovností. V ofenzivě nám trošku chybí hráči, kteří by dokázali něco vymyslet. Chorvati mají většinu reprezentantů z top evropských lig a my tam dáváme hráče z české ligy. Máme kvalitní soutěž, ale ne takovou, jako je Itálie, Španělsko nebo Anglie – a to je vidět.“