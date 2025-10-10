Předplatné

Uhrin: Obrana obstála na jedničku, chyběla kreativita. Hašek? Musí zůstat

Video placeholder
Spor o Karabce, závislost na Součkovi a ignorovaný Bucha. Blíží se zahraniční trenér? • Zdroj: isport.cz
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Matěj Kovář během zápasu s Chorvatskem
Lukáš Provod během utkání proti Chorvatsku
Sporná situace v utkání proti Chorvatsku
29
Fotogalerie
Petr Fantyš
Kvalifikace MS fotbal 2026
Začít diskusi (0)

Domácí bezbranková remíza proti Chorvatsku sice šance české fotbalové reprezentace na přímý postup na fotbalové mistrovství světa nezvýšila, ale i získaný bod by mohl hrát důležitou roli pro případnou baráž. „Pokud tam půjdeme jako nasazení, máme velkou šanci postoupit,“ věří v účast na šampionátu kouč Dušan Uhrin mladší v hodnocení zápasu pro deník Sport a web iSport.

Velká bojovnost až na hranici sebeobětování podle Uhrina ukázala, že trenér Ivan Hašek by u týmu určitě měl zůstat minimálně do baráže. „V tomhle utkání bylo vidět, že hráči chtějí a jdou za trenérem,“ zastal se kouče národního týmu. Domácí remíza proti medailistům z posledních dvou světových šampionátů v něm zanechala jednoznačně pozitivní dojem.

Co se vám líbilo?
„Od začátku jsme chtěli hrát aktivně a první půle se nám vydařila. Velice dobře fungovala obrana, takhle dobře jsem hrát celou čtyřku ještě neviděl. Kluci do toho šli na hranici sebeobětování, i Kušej se Šulcem se poctivě vraceli, což bylo hrozně důležité. Soupeř byl samozřejmě těžký, když se podíváme na jména a kde hrají – jsou to hráči z top evropských lig, ale byl to úplně jiný zápas než ten v Chorvatsku.“

V čem byl oproti výbuchu v Osijeku hlavní rozdíl?
„Za mě právě výkon obrany. Krejčí s Vitíkem hráli výborně. Trenéři trefili složení zadní řady perfektně a kluci neudělali jedinou chybu. Hráli opravdu zodpovědně a navíc aktivně. I stopeři se snažili hrát dopředu a pomohl také zbytek týmu, takže z defenzivního pohledu jsme obstáli na jedničku. Ofenzivně jsme ale mohli být o něco přesnější, možná kreativnější.“

Chyběla tedy v ofenzivě větší nápaditost?
„Ano, to tam úplně nebylo, ale nahradili jsme to bojovností. V ofenzivě nám trošku chybí hráči, kteří by dokázali něco vymyslet. Chorvati mají většinu reprezentantů z top evropských lig a my tam dáváme hráče z české ligy. Máme kvalitní soutěž, ale ne takovou, jako je Itálie, Španělsko nebo Anglie – a to je vidět.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů