POLEMIKA: Měl jít Karabec do hry? ANO, má formu vs. NE, neberme ho za spasitele

Speciál Ligy naruby ŽIVĚ: Jak viděli fanoušci odvetu Čechů proti Chorvatům?
Měl Ivan Haše poslat na hřiště proti Chorvatsku Adama Karabce?
Ivan Hašek během utkání s Chorvatskem
Základní sestava Česka proti Chorvatsku
Lukáš Provod během utkání proti Chorvatsku
Pavel Šulc během utkání proti Chorvatsku
Jonáš Bartoš, Jiří Fejgl
Kvalifikace MS fotbal 2026
Po českém kvalifikačním zápase s Chorvatskem (0:0) téma Adam Karabec hodně rezonovalo. Nejen mezi udivenými fanoušky, kteří rozjetého ofenzivního šikulu z Lyonu očekávali na place, ale i na tiskové konferenci. Tam Ivan Hašek své rozhodnutí ponechat zajímavého hráče na lavičce vysvětloval. Nabízíme polemiku redaktorů iSportu, zda udělal kouč národního týmu správně. 

Jiří Fejgl: ANO

Má formu i budoucnost

Ne, není jisté, jestli by Adam Karabec zlomil k remíze jasně spějící duel s Chorvatskem v českou výhru. Mohl to však udělat, jenže nedostal šanci. Trenér Ivan Hašek nechal zbraň velkého Lyonu v pouzdře.

Po zápase vysvětlil jeho nenasazení nebezpečím od Joška Gvardiola, který z levé strany tuze hrozil. To je konkrétní důvod, bez debat. Jenže proč tedy vyrazil na plac Václav Černý, který je rovněž výrazně ofenzivní plejer, což ostatně v závěru zápasu potvrdil ve dvou situacích, které kvůli své nátuře podcenil?

Dobře, Hašek zvolil Černého, přestože Karabec udivuje francouzskou soutěž a září také v Evropské lize. Podle společnosti Opta má kupříkladu v kontinentálním poháru třetí nejvyšší číslo vytvořených šancí. Skvělá čísla zapisuje také v Ligue 1, kde už si uzmul místo v základní sestavě Olympique.

Hraje pravidelně - a dobře. Má formu, lze tedy předpokládat, že by pomohl, i když nemá prakticky žádné zkušenosti z reprezentace a jeho první start proti Saúdské Arábii se mu nepovedl. Jenže v tom duel byli „příšerní“ prakticky všichni…

Haškova reprezentace potřebovala Chorvatsko porazit, tak byly ložené karty. A trenér jí sebral jednu z alternativ, jak k úspěchu dojít. Navíc zase přibrzdil kluka, který prostě musí být budoucností reprezentace. Má na to svaté právo, ale…

Jonáš Bartoš: NE

Poučení z Černého

Ivan Hašek s kolegy vyslali na plac postupně Matěje Vydru, Václava Černého a nakonec Ondřeje Lingra. Vynechání Adama Karabce se skvělou formou z Lyonu nadzdvihlo fotbalovou veřejnost. Já ale trenérovo uvažování celkem chápu. Všichni měli před sebou debakl z Osijeku a scény, jak Jožko Gvardiol cvičil na české pravé straně dvojici Václav Černý, Vladimír Coufal. Trenéři se z červnového výplachu poučili a v odvetě v Edenu vsadili spíš na běžce, zodpovědné bojovníky, kteří lépe eliminovali chorvatskou kvalitu.

Mladý ofenzivní hráč s šikovnou levačkou připomíná právě Černého – dokáže výjimečné technické věci dopředu, ale je lechtivější při přepínání dozadu. Ve chvíli, kdy šel na závěrečnou fázi s Chorvaty na plac Černý, se prostor pro druhého šikovného leváka na hřišti zmenšil. Ani Karabec není typickým střeďákem, v Lyonu ho využívají především na křídle při roztahování hřiště na pravou stranu. Boduje skrz zasekávačky do středu pole, využívá silnou levačku a výborně zahrává standardky. Zaujme podobnými vlastnostmi, se kterými šel na plac zkušenější Černý.

Pro dva podobné typy ani v závěru při honění výsledku s Chorvatskem zkrátka nebylo na place místo. Někteří v tom vidí Haškovu nekompetentnost, já legitimní trenérovo rozhodnutí. Přes úvodní rozpačité výmluvy (kdybych nepostavil Lingra, ptali byste se na něj úplně stejně, jako na Karabce) nakonec vyargumentované. Téma zápasu s Chorvatskem není Karabec. Neberme hráče s jedním startem za áčko za možného spasitele, který by zařídil české vítězství.

Anketa
Postoupí Česko na MS ve fotbale 2026?
Ano
Ne
Celkově 8587 hlasů

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026, skupina L  

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko641111:613
3Faerské ostrovy63038:59
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170
