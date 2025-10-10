POLEMIKA: Měl jít Karabec do hry? ANO, má formu vs. NE, neberme ho za spasitele
Po českém kvalifikačním zápase s Chorvatskem (0:0) téma Adam Karabec hodně rezonovalo. Nejen mezi udivenými fanoušky, kteří rozjetého ofenzivního šikulu z Lyonu očekávali na place, ale i na tiskové konferenci. Tam Ivan Hašek své rozhodnutí ponechat zajímavého hráče na lavičce vysvětloval. Nabízíme polemiku redaktorů iSportu, zda udělal kouč národního týmu správně.
Jiří Fejgl: ANO
Má formu i budoucnost
Ne, není jisté, jestli by Adam Karabec zlomil k remíze jasně spějící duel s Chorvatskem v českou výhru. Mohl to však udělat, jenže nedostal šanci. Trenér Ivan Hašek nechal zbraň velkého Lyonu v pouzdře.
Po zápase vysvětlil jeho nenasazení nebezpečím od Joška Gvardiola, který z levé strany tuze hrozil. To je konkrétní důvod, bez debat. Jenže proč tedy vyrazil na plac Václav Černý, který je rovněž výrazně ofenzivní plejer, což ostatně v závěru zápasu potvrdil ve dvou situacích, které kvůli své nátuře podcenil?
Dobře, Hašek zvolil Černého, přestože Karabec udivuje francouzskou soutěž a září také v Evropské lize. Podle společnosti Opta má kupříkladu v kontinentálním poháru třetí nejvyšší číslo vytvořených šancí. Skvělá čísla zapisuje také v Ligue 1, kde už si uzmul místo v základní sestavě Olympique.
Hraje pravidelně - a dobře. Má formu, lze tedy předpokládat, že by pomohl, i když nemá prakticky žádné zkušenosti z reprezentace a jeho první start proti Saúdské Arábii se mu nepovedl. Jenže v tom duel byli „příšerní“ prakticky všichni…
Haškova reprezentace potřebovala Chorvatsko porazit, tak byly ložené karty. A trenér jí sebral jednu z alternativ, jak k úspěchu dojít. Navíc zase přibrzdil kluka, který prostě musí být budoucností reprezentace. Má na to svaté právo, ale…
Jonáš Bartoš: NE
Poučení z Černého
Ivan Hašek s kolegy vyslali na plac postupně Matěje Vydru, Václava Černého a nakonec Ondřeje Lingra. Vynechání Adama Karabce se skvělou formou z Lyonu nadzdvihlo fotbalovou veřejnost. Já ale trenérovo uvažování celkem chápu. Všichni měli před sebou debakl z Osijeku a scény, jak Jožko Gvardiol cvičil na české pravé straně dvojici Václav Černý, Vladimír Coufal. Trenéři se z červnového výplachu poučili a v odvetě v Edenu vsadili spíš na běžce, zodpovědné bojovníky, kteří lépe eliminovali chorvatskou kvalitu.
Mladý ofenzivní hráč s šikovnou levačkou připomíná právě Černého – dokáže výjimečné technické věci dopředu, ale je lechtivější při přepínání dozadu. Ve chvíli, kdy šel na závěrečnou fázi s Chorvaty na plac Černý, se prostor pro druhého šikovného leváka na hřišti zmenšil. Ani Karabec není typickým střeďákem, v Lyonu ho využívají především na křídle při roztahování hřiště na pravou stranu. Boduje skrz zasekávačky do středu pole, využívá silnou levačku a výborně zahrává standardky. Zaujme podobnými vlastnostmi, se kterými šel na plac zkušenější Černý.
Pro dva podobné typy ani v závěru při honění výsledku s Chorvatskem zkrátka nebylo na place místo. Někteří v tom vidí Haškovu nekompetentnost, já legitimní trenérovo rozhodnutí. Přes úvodní rozpačité výmluvy (kdybych nepostavil Lingra, ptali byste se na něj úplně stejně, jako na Karabce) nakonec vyargumentované. Téma zápasu s Chorvatskem není Karabec. Neberme hráče s jedním startem za áčko za možného spasitele, který by zařídil české vítězství.
Kvalifikace na MS ve fotbale 2026, skupina L
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0