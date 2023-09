Proč na Červa cílí Sparta i Slavia? Hyperaktivní grázlík dorůstá v lídra

V létě 2021, když mu bylo dvacet roků, nakráčel Lukáš Červ do pardubické kabiny. Měl za sebou rok ve druhé lize, v Jihlavě se ukázal ve velmi slušném světle. Posun mezi elitu byl zákonitý.

Ani ve východočeském mužstvu, které však domácí zápasy hrálo na Bohemians, nestrádal. Možná i proto, že měl ve středu zálohy vedle sebe velkého učitele. Matador Jan Jeřábek ho usměrňoval - při hře i vystupování.

„Když k nám přišel, nebyl zdaleka hotový,“ vzpomínal Jeřábek. „Sleduju ho a v poslední době vidím, že se hodně posunul,“ uznal.

Co se týče herních záležitostí, měl Červ problém vyplývající z jeho nastavení. „Byl hyperaktivní, někdy roztěkaný, projevovalo se to tak, že opouštěl prostory, kde měl být. Na druhou stranu to je vlastnost, která je teď od střeďáka vyžadovaná, musí běhat pořád, “ objasnil tehdejší pardubický kapitán, který dnes kope divizi za Hlinsko.

Každopádně už tehdy v něm viděl kluka, který chce být v centru dění. Aktuálně je to ještě víc znát. Když chyběl během jara pro zranění Slovanu, trenér Luboš Kozel to poznal. Po návratu podotkl: „Konečně máme lídra.“

Jeřábek tuto vlastnost sledoval už v Pardubicích, ale… „Je potřeba k tomu dorůst. Bavil se s rozhodčími, hodně s protihráči. Někdy to přeháněl,“ vybavil si.

Červovy zarputilosti i soutěživosti si musel všimnout také trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Je mladý, nadějný, v Liberci pravidelně hraje. Má to, co málo hráčů, emoční stránku, dokáže tým vyburcovat a strhnout k výkonu, v zápase je nepříjemný,“ uznal.

„On je to trochu grázlík,“ přihodil kouč Slovanu Kozel. „Ale jen na hřišti,“ reagoval sám Červ. S tím souhlasí i Jeřábek, jen i mimo plac se občas projevovala mladíkova roztěkanost. „Přišel třeba pozdě, něco zapomněl,“ usmíval se záložník. „Ale taky byl hodně mladý,“ připomněl.

O dva roky později je z Červa žádané zboží, navíc je v průsečíku mezi největšími kluby. Vlastně se není co divit, kolem dvaadvacetiletého blonďáka je živo pořád.

Lukáš Červ celkem v lize aktuální sezona Zápasy 60 6 Minuty 4622 440 Góly 7 1 Asistence 4 0 Střely na zápas 1,36 (0,5 na bránu) 1,23 (0,62) xG (očekávané góly) na zápas 0,1 0,1 Přihrávky na zápas 34,25 (27,19 úspěšných) 32,11 (28) Driblinky na zápas 1,46 (0,93 úspěšných) 1,23 (0,82) Souboje na zápas 16,38 (8,63 vyhraných) 12,89 (8) Zachycené míče na zápas 5,94 5,93 Ztráty na zápas 9,17 (4,42 na vlastní polovině) 6,75 (2,86)