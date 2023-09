Plzeňská RAKETA. Durosinmi v čele a dál roste. Má jednu zvláštnost

Rafiu Durosinmi dělá v posledních týdnech velké pokroky, plzeňská „raketa“ neustále zrychluje. Zlín a naposledy Pardubice pomohl skolit dvěma góly, stává se klíčovou osobností omlazené Viktorie. V neděli suverénně zakončil krásné pasy od Lukáše Kalvacha a Tomáše Chorého. Mladý forvard uklízí balony do sítě s naprostou lehkostí a samozřejmostí, roste jeho sebevědomí.

„Je to hráč s ohromnými předpoklady. Silový i rychlostní typ, navíc je mu teprve 20 let. Oproti začátku sezony si hodně věří a zakončuje chladnokrevně, jeho sebedůvěra šla nahoru,“ zmiňuje expert deníku Sport a iSport.cz Stanislav Levý. „Je to ale opravdu dáno tím, že celá Plzeň je naprosto v pohodě. Uvidíme, co ukáže na Spartě,“ dodává směrem k sobotnímu šlágru na Letné.

Ačkoliv se pere s velkou konkurencí, drží si stabilní místo v základu. Navíc získává i správné taktické návyky, dokáže správně pracovat pro mužstvo. Velmi platný je ve své zvláštní disciplíně. Dokáže házet dlouhé auty do vápna, což si paradoxně i přes to, že patří mezi gólové hlavičkáře, bere často na starost.

Jan Trousil a další členové trenérského štábu Viktorie s ním na denní bázi drilují potřebné herní schéma, ukazují mu důležité věci na videu, Dobře vědí, že leští drahokam, o který v létě mocně stála i Slavia. Durosinmi navíc velmi dobře zapadl do západočeského kolektivu. Na soustředění v Rakousku se o něj na pokoji staral „taťka“ Ibrahim Traoré, pomáhají mu i další cizinci, se kterými si mladý Afričan dobře rozumí. Navíc je pracovitý a má touhu se dál výkonnostně posouvat.

Durosinmi hrál klíčovou roli i při nedělní demolici Pardubic. V první půli krásně přihrál na vyrovnávací trefu Lukáše Kalvacha. Právě při této akci ukázal, jak za poslední období v Plzni vyzrál. Místo, aby centroval naslepo k bráně, podíval se na hranici vápna a přesně našel nabíhajícího parťáka. Plzeňský polař pak po krásném přiťuknutí mířil přesně k tyči a vrátil domácí zpátky do zápasu.

V závěru, kdy už Pardubice zcela odpadly, přidal útočník z Nigérie ještě dva góly a pečetil skóre na konečných 6:2. Za 97 odehraných minut zvládl sedm doteků ve vápně, připsal si čtyři získané míče nebo osm vyhraných hlaviček. S celkovým xG (očekávané góly) se dostal na 1,4, v metrice iSport indexu ovládl pořadí celého kola s číslem 9,50. Mezi nejlepší desítku se naopak nedostal ani jeden hráč, který nastoupil v nedělním pražské derby.

Deník Sport a iSport.cz jako první sportovní médium v Česku hledá na základě iSport indexu, uceleného analytického pohledu za pomoci dvanácti metrik, nejlepšího hráče sezony. Po devíti odehraných kolech vede plzeňský záložník Pavel Šulc (7,17). Durosinmi je druhý (7,14).