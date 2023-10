Řepka: Chorý? Škoda, že jsem toho pána nepotkal. Já jsem antiKuchta

Řež, vypjaté emoce, šarvátky – nebo fotbal? To dostali na výběr fanoušci v rozmezí jednoho týdne, který dělil pražské derby a šlágr 10. kola F:L mezi Spartou a Plzní. „Fotbal musí jít tímto, herním směrem,“ pravil po prohře 1:2 trenér Viktorie Miroslav Koubek. Jak to vidí bývalý letenský i reprezentační stoper Tomáš Řepka, který nešel pro tvrdý zákrok daleko a nechával emocím volný průběh? „Fotbalová kvalita byla samozřejmě úplně někde jinde,“ říká „V derby nebylo co hodnotit. Když jsem ještě hrál, šli jsme po sobě, řezali jsme se, ale až tak velkou, extrémní nenávist jako v tom posledním jsem nezažil,“ ohlíží se. Coby host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER se věnuje hlavně stoperům top českých klubů a také incidentu plzeňského útočníka Tomáše Chorého. Byl to „blikanec“, jimiž byl právě Řepka pověstný?

Řepka se nejprve vrací právě k událostem nechutné bitvy Slavie a Sparty a zejména „fightu“ kapitánů Ladislava Krejčího a Jana Bořila. Odhaduje, jak by asi v takové mele dopadl sám, a prozrazuje, jaké tresty pro oba hříšníky očekával. Právě utkání s Plzní pak bylo zajímavým testem, jak si tříčlenná stoperská trojice Letenských bez Krejčího povede – a podle některých expertů se ukázalo, že se bez něho obejde. „Obrana to zvládla na vysoké úrovni,“ přitakává Řepka, nicméně Krejčího má za pevnou a stěžejní součást defenzivní řady.

„Když jsem viděl standardní situace proti Spartě a její organizaci, tam v tom je Krejda nepostradatelný,“ míní. „Na můj vkus je trojka bez něho moc hodná, samí Beckenbaueři,“ usmívá se šestačtyřicetinásobný reprezentant a detailně popisuje plusy i minusy čtyřiadvacetiletého letenského lídra. Stejně tak se zaměřuje na Martina Vitíka, jenž svému týmu famózním odhlavičkováním míče před vlastní bránou zachránil těsné vítězství. „Super instinkt, klobouk dolů,“ neskrblí Řepka uznáním, netají, že opoře reprezentační jednadvacítky drží palce, a přibližuje, místo kterého stopera by ho rád ve sparťanské základní sestavě.

Servítky si pak Řepka nebere, když rozebírá zákrok Chorého, který temenem hlavy trefil Asgera Sörensena a měl za to být podle komise rozhodčích vyloučen. Chorý přitom dánského stopera zasáhl do hlavy během necelého roku už podruhé a míří na něho odsudky, že úder vedl schválně. Řepka, který proslul nejrůznějšími blikanci, jak své divoké kousky na hřišti také sám nazval, o tom nepochybuje. „Jak všichni známe Chorého, tak tam asi stoprocentně úmysl byl. Fotbalově už je out, tak to nahrazuje něčím jiným. Je jenom na souboje a prostě do každého zajet, ublížit mu,“ je Řepka přesvědčen. „Škoda, že jsem tohohle pána nikdy nepotkal na hřišti, dal bych mu okusit jeho medicíny,“ tvrdí a popisuje, jak by to vypadalo. „Přijde mi, že se ho soupeři bojí,“ kroutí hlavou.

Na druhé straně se rozhodujícím gólem blýskl Jan Kuchta, na jehož pozici se už tlačila letní posila Victor Olatunji. Také Řepka oceňuje jeho trefu, ovšem dává najevo, že reprezentační útočník není zrovna jeho favorit. A pozor, nikoli kvůli jeho slávistickému „původu“. „O mně se ví, že jsem antiKuchta,“ říká a objasňuje proč.

LIGOVÝ INSIDER s Tomášem Řepkou

Jak hodnotí své nástupce mezi letenskými stopery?

mezi letenskými stopery? Je nutně potřeba, aby Martin Vitík dorostl pro reprezentační áčko?

dorostl pro reprezentační áčko? Je v pořádku, že stopery dnes často hrají přeškolení hráči?

Proč po návratu na Letnou Řepka nechtěl hrát ve středu obrany a bál se o místo v sestavě?

a bál se o místo v sestavě? Jak to, že mu to tak fungovalo v „bizár dvojce“ s Erichem Brabcem?

s Erichem Brabcem? Vsadila Plzeň odvážně, ale správně na dvojici Robin Hranáč – Sampson Dweh?

– Měla si Sparta nechat a nepouštět Viktorii Lukáše Hejdu?

Bude slávista Igoh Ogbu „bombarďákem“ podle Řepkova gusta?

„bombarďákem“ podle Řepkova gusta? AKCE KOLA: Co bylo nepochopitelné při rozhodující trefě Sparty v zápase s Plzní?

Co bylo nepochopitelné při rozhodující trefě Sparty v zápase s Plzní? Jak by se Řepka pokusil vymazat Jana Kuchtu?

Kterého „raubíře“ v lize má v oblibě?

v lize má v oblibě? HLÁŠKY KOLA: Milosrdný Hapal, Koubkovy brejle a jak Liberec rozdráždil Karvinou

Milosrdný Hapal, Koubkovy brejle a jak Liberec rozdráždil Karvinou Opravdu hráče nebo trenéry dokážou rozvášnit sebevědomé výroky protivníků?

Rozjel se ostravský Baník definitivně na plné obrátky?

definitivně na plné obrátky? Proč je pro Řepku Ostrava „zapovězeným městem“?