Kukučka obstál v pekle na Baníku. Smazal hvězdy, soupeř chválí sílu

Majitel Baníku Václav Brabec mu nemůže přijít na jméno – a ostravští fanoušci to mají podobně. Ondřeje Kukučku, který se před více než rokem rozhodl opustit Bazaly neprodloužením smlouvy a odešel jako volný hráč do Sparty, přivítal vítkovický stadion celozápasovým pískotem. Devatenáctiletý stoper tam přijel s Pardubicemi, kde hostuje. I díky jeho výkonu hosté odvezli bod.

Baník má svou pravdu, Ondřej Kukučka zase svou. Ať si každý vybere, čí verze vysvětlení loňského loučení v rekonvalescentním módu se Slezskem je mu bližší.

Faktem je, že zatím se obráncova kariéra po odchodu do Prahy ubírá správným směrem. Hlavně je zdravý. V minulé sezoně hrál teenager pravidelně druhou ligu za béčko Sparty, za Priskeho výběr si zahrál v MOL Cupu v Domažlicích.

A teď se seznamuje s nejvyšší soutěží na hostování v Pardubicích. V devatenácti organizuje jejich defenzivu a spolu s Denisem Halinským, pro změnu o rok starším slávistou, roste díky důvěře a péči trenéra Radoslava Kováče.

Abdullahiho Tanka, kometu posledních týdnů, Kukučka s parťáky vymazal, ve vápně pak nedal prostor ani urostlému Ladislavu Almásimu.

„Mladí stopeři soupeře to tam všechno potrkali, odehráli dobré utkání,“ uznal kouč Ostravy Pavel Hapal.

„Ale předzápasovým tématem pro nás Kukučka nebyl. Vím, za jakých okolností z Baníku odcházel, ale každý si životní příběh píšeme sám,“ dodal.

Fanoušci však nezapomněli, každý dotyk mladého zadáka s míčem okořenili pískotem. Ale že by se v bouřlivé atmosféře před devítitisícovým publikem psychicky rozklepal? To ne.

„Bavili jsme se o tom, ale on je svůj,“ pousmál se Kováč.

„Celá obranná čtyřka hrála velice dobře. Jsou to ročníky 2004, 2003, 2002, jen Surzyn je jediný zkušenější. Klobouk dolů, jak to zvládli. Nepamatuju si Tanka v nějaké šanci,“ podotkl k Nigerijci, s nímž měly konkurenční celky obrovské potíže.

„Vstoupil do toho dobře, nebál se, byl nahecovaný i před zápasem. Myslím, že to zvládl. Je mentálně silný. Má málo roků, ale působí vyspěle, odehrál to super,“ pochválil spoluhráče muž duelu Viktor Budinský, jenž domácím pochytal několik slušných střel ze střední vzdálenosti.

Za bývalého baníkovce prošla jediná, jak jinak než od Ewertona. Brazilec byl spolu s Davidem Lischkou nejlepším hráčem FCB, ostatní se k nim tentokrát nepřidali.

Nepomohly standardky ani žolíci, po Kpozově penaltové chybě se navíc Východočeši dostali sebevědomým obloučkem Kryštofa Daňka do vedení a zadělali si na složitější průběh.

„Rozdílový byl Ewerton, jeho střely létaly kousek od tyčí. Buďa tam měl skvělé zákroky, musíme mu hodně poděkovat. Chytá velmi dobře. Toník Kinský se uzdravuje, tlačí na něj, ale Buďa mu nedává žádnou šanci ani důvod, aby se něco měnilo,“ vyzdvihl Kováč gólmana.

Ani Hapal nebyl navzdory ztrátě mrzutý. „S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano, protože mužstvo to odjezdilo do poslední minuty. Za to bylo odměněno skvělými fanoušky. Aspoň jsme udrželi neporazitelnost v domácím prostředí. Cítím, že se mužstvo herně každým zápasem zvedá.“