Ultrasilná Sparta s oživlým Karabcem. Pomohl by Slavii návrat Ewertona?

Tři body i v deseti hráčích. Sparta po velmi dobrém výkonu na Betisu neklopýtla ani v lize. „V Hradci Králové vyhráli stylem velkých týmů, ten mančaft je teď ultrasilný,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Kairinen, Laci, Sadílek a Panák – rozehrávka ve středu hřiště je TOP, Laci jde navíc pořád nahoru. A Karabec, kterého Priske oživuje? Hoši, ty dva góly… Je vidět, jak to ten kluk prostě umí.“ Hru úřadujícího mistra oceňuje i kouč Slovácka Martin Svědík, jeden z hostů nového dílu Ligy naruby: „Priskeho práce se projevuje dál, neskončilo to jen titulem,“ míní náročný trenér, který se rozhovořil i o mlčícím kanonýrovi Jurečkovi a rozjíždějícím se Tomičovi.

Naplno bodovala i Slavia, ale v Liberci musela heroicky otáčet nepříznivě se vyvíjející zápas, před kterým se domácí speciálně nachystali i na Davida Douděru, který si do Slovanu rýpl po zápase Evropské ligy. „Být Slavií, vezmu si v zimě zpátky Ewertona,“ navrhuje překvapivý krok redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, podle něhož je brazilský ofenzivní hráč zpátky ve špičkové formě, kterou udivoval během úspěšné štace v Mladé Boleslavi.

Je tahle možnost reálná? „Baník – na rozdíl třeba loni od Plavšiče či Cadua – přivedl Ewertona na celosezonní hostování s opcí na přestup, ale Slavia si může Brazilce podle smluvní klauzule do konce kalendářního roku za finanční kompenzaci stáhnout zpět. Proč ne? Je rozehraný, má čísla i starou formu a v některých zápasech, kdy je potřeba to otevřít, by se na levou stranu do rotace hodil,“ míní Kvasnica a zdůrazňuje, že Slavii na jaře na 90 % čeká evropské jaro…

Bude Karabec nastupovat častěji?

Proč je teď Tomič lepší, než Douděra

Je Vindahl tím pravým brankářem pro Spartu?

Jak Hlavatý vnímal chválu od Trpišovského?

Ladislav Krejčí a jeho TOP zápas

Jak je to s kondicí Haraslína?

Jak se Svědíkovi koučuje vedle Šumulikoskiho?

Jak by se Rosickému líbil Matěj Jurásek?

Kdy začnou na Sigmu chodit lidi?

Podívejte se na VIDEO.