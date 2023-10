Kulič o Kušejovi: Potřebuje emoce. Já jsem byl podobný, vyhecovaný na dělo

Byl to pro vás zvláštní zápas?

„Spartě fandím, je to pro mě specifický zápas jako třeba proti Hradci Králové.“

Jako trenérský nováček jste ji hned porazil. Čím?

„Sparta má obrovskou kvalitu, předvádí fantastický fotbal. Ve druhém poločase byl její tlak drtivý, ale my jsme pracovali fantasticky a musím pochválit celý mančaft. Samozřejmě, kluci nahoře, Júsuf, Solomon John, Kušej, Mareček, Matějovský byli perfektní, měli skvělé kontry. Vzadu jsme to odmlátili, Sparta se tam nemohla dostat.“

Co jste měli v plánu?

„Stanovili jsme taktiku, že budeme vyčkávat v takovém hlubším bloku a budeme chodit do rychlých protiútoků, což se dařilo. Nechci přehánět, ale kdyby to bylo v nějaké pětadvacáté minuty tři, čtyři nula, tak se nikdo nemohl divit. Po vyrovnání Sparty nám pomohl gól do kabiny, Matěják (Matějovský) tam fantasticky zapresoval, skvěle to načetl.“

Především ve druhém poločase chytal skvěle Matouš Trmal. Jak jste ho dávali dohromady po minulém utkání ve Zlíně, kde se mu nedařilo?

„Matouš byl kritizován, ale já bych ten zápas vůbec nehodnotil, protože něco takového (výsledek 9:5 pro Boleslav) se stane jednou za sto let. Proto to neřešíme. Proti Spartě si to zbytečně zkomplikoval, když se snažil lobovat v první půli a byla z toho standardní situace ze šestnáctky. Ale potom podal fantastickej výkon.“

Skvělý byl rovněž Vasil Kušej. Netrnul jste trochu na konci, aby něco neprovedl? Byl hodně vyhecovaný.

„Víte co, já jsem byl něco podobného jako on. Když jsme hráli proti TOP soupeřům, vyhecoval jsem se tak, že jsem byl zralej na dělo, jak jsem to prožíval. Viděl jsem, jak hecoval diváky po té strkanici s Kuchtou, ale to se mu moc nedivím, Kuchta mu tam pěkně skočil. Ale musím ocenit rozhodčího, jak to vyřešil, perfektní reakce.“

Na konci se emoce rozjely, co?

„Ještě jeden konflikt tam měl Ladra, ale tady bych ocenil Karafiáta, jak se zachoval jako kapitán. Skočil tam, odtáhl je, abychom se soustředili sami na sebe. Vždyť je to nádhera, jak se na konci chytili lidi, jak je hecoval, když udělal aut. Naši i sparťanští fanoušci byli luxusní, to je takové koření, o tom to je. Vasil potřebuje emoce, já jsem to měl stejně, úplně jsem se na tom ukájel.“