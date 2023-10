Vydra a Kliment, hvězdy pod tlakem. Expert: V klíčových chvílích selhávají

Jan Kliment dostal proti Karviné v aktuální ligové sezoně poprvé šanci od začátku. Po hodině hry za něj šel na plac Matěj Vydra. Ani jeden ale obranu sympaticky bojujícího outsidera nezlomil. Plzeň kouše šokující porážku 0:1, druhou ligovou po Liberci. Navíc s nulou vstřelených gólů, což jde za aktuální střeleckou nemohoucností celého týmu.

Kliment ve slibný moment sebral balon možná lépe naběhnutému Pavlu Šulcovi, v dalších situacích mu scházel lepší timink nebo přesnost. Proti Karviné pouze jednou vystřelil na bránu. „Teď se mu nedařilo ani podržet míč v koncovce. Sám ví, kde ho tlačí bota, je hodně zkušený, v dalších zápasech ještě může být platný,“ myslí si fotbalový expert Miroslav Jirkal.

Vydra vypadal proti Karviné lépe. Vystřelil dvakrát, ale především v závěrečném náporu se dostal do několika zajímavých situací. Jenže ani on nedokázal trefit kýžené vyrovnání. „Je to specifický hráč, spíš do delšího nebo krátkého brejku, potřebuje na hřišti prostor, pak se může uplatnit. Potřebuje být také víc nasazovaný. Teď možná vycítí, že je to pro něj čas se ukázat,“ dodává Jirkal.

Liberec - Plzeň: Klimentův tečovaný centr skončil na tyči! Video se připravuje ...

Ostřílení forvardi potřebují zvednout čísla. Kliment v sedmnácti zápasech rozjeté sezony zapsal gól a jednu asistenci. Vydra s podobnou minutáží (lehce přes 500 minut) odehrál 15 zápasů s bilancí 4+1. Tři ze čtyř tref ale nastřílel v domácím poháru proti divizním Mariánským Lázním. Pro srovnání – Tomáš Chorý má dle údajů serveru wyscout odehraných 1248 s bilancí 5+4.

„Ukázalo se, jak nám chybí náš nejlepší střelec,“ povzdychl si v neděli zklamaný plzeňský trenér Miroslav Koubek. V Liberci mu odpadl Rafiu Durosinmi, pauza talentovaného ofenzivního bijce se po operaci kolenních vazů odhaduje na dlouhých devět měsíců. Přitom na startu sezony řídil plzeňskou ofenzivu – v lize stihl 6 branek a 6 asistencí, tři trefy přidal v letní evropské kvalifikaci.

„Vypracoval se v jedničku plzeňského útoku. Je to komplexní hráč, silový a zároveň šikovný v koncovce. Má specifický styl, je to agresivní typ, somatotypem vyloženě do koncovky. Určitě bude chybět,“ míní Jirkal. „Ale Plzeň má dostatek jiných, kvalitních útočníků, aby ho nahradili. Na ofenzivě se podílí celé mužstvo. V minulých zápasech si vytvořila šance, ale jejím hráčům chybí klid, v rozhodujících chvílích selžou, to je sráží. Pokud by proměňovali, musí jasně vyhrát.“

Po úspěšné šňůře dvanácti výher Viktoria dvakrát v lize ztratila. V neděli ji čeká výjezd na těžký šlágr na Slavii. Právě zde by mohl vyniknout hráč typu Vydry. Odvážný, tahový, schopný chodit do otevřené obrany v rychlosti a hrát kolmo k bráně. „Může se stát, že bude Plzeň vyrážet ze zataženého bloku a využívat prostory vepředu sprintovými náběhy. Tohle v sobě Vydra má,“ souhlasí Jirkal.

Klimentovi končí smlouva v létě, Vydra podepsal v Plzni kontrakt ještě o rok delší. Oba potřebují ukázat, že se na ně tým může v klíčových chvílích opřít. To znamená začít sbírat body a vhodně doplňovat dlouhána Chorého ve chvíli, kdy odpadl jejich mladší konkurent.

Aktuálně Plzeň ztrácí na ligové čelo jedenáct bodů s tím, že má k dobru odložený zápas v Mladé Boleslavi. „Proti Karviné mohla sehrát roli i únava z cestování z poháru. Jsem stoprocentně přesvědčený, že na Slavii budou její hráči připraveni. Plzeň je schopna čelit každému týmu v lize, ale musí se poučit z chyb v obraně a zlepšit realizaci ofenzivních situací. V takovém případě bude určitě konkurenceschopná,“ predikuje Jirkal.