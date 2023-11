Slavia má respekt ze stratéga Koubka. S Hradcem týral Trpišovského

Devět let s Plzní doma neprohrála. Vede ligu, naposledy celkem v klidu srolovala ve vršovickém derby Bohemians (2:0). Jak už predikoval deník Sport - Slavia jde do nedělního šlágru s Plzní jako superfavorit. Motivace je jasná – v případě tříbodové sklizně lze západočeského rivala takřka definitivně odříznout od titulových ambic. Naopak Viktoria spoléhá na schopnosti trenérského stratéga Miroslava Koubka, který nedávno trýznil Jindřicha Trpišovského z lavičky Hradce.

Jaký fotbal lze v neděli očekávat? Slavia v zádech s vyprodaným Edenem hodlá přišpendlit velkého rivala na vlastní polovinu. Klasickým tempofotbalem brzy zlomit odpor a navázat na poslední dvě jarní domácí výhry. Výsledkově, tedy 2:1, vypadají zápasy vyrovnaně. Ale z pohledu statistik šlo o drtivou domácí převahu. V březnovém klání Slavia držela míč 75 procent, na střely zvítězila 18:3 a západočeského soka mlela prakticky celé utkání.

Podzimní Koubkova Plzeň, oproti té jarní Bílkově, se hodlá prezentovat jinak. Opustit od vyčkávání v hlubším bloku, naopak zápas rozhodnout vlastní aktivitou a rozdat si to na férovku. Bránit v pevném bloku až ve chvíli, kdy nebude jiná možnost. „Velké zápasy venku hrají dobře, vyhráli v Záhřebu, na Spartě taky hráli dobrý zápas. Hodně hráčů je tam dlouhou dobu, známe i trenéra Koubka,“ upozornil v rozhovoru pro klubové stránky trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Forma i výsledková bilance v Edenu hrají jeho partě do karet. Plzeň čeká na výhru ve vršovickém stánku už devět let, přesně třináct zápasů. Bilance elitních českých týmů, které každoročně soupeří o titul, vyznívá naprosto drtivě. Viktoria navíc jede do Prahy se dvěma ligovými prohrami v zádech - selhala v Liberci a ani proti Karviné nedokázala skórovat.

„Klukům jsme ukázali video, šancí bylo dostatek na to, abychom zápas zvládli. Apelujeme hlavně na maximální soustředěnost v koncovce. Věříme, že na Slavii, byť respektujeme její sílu, se nám podaří vstřelit branky a budeme úspěšní,“ řekl pro klubové stránky plzeňský asistent Jan Trousil.

Článek pokračuje pod infografikou.

Aktuální náskok Slavie na pátou Plzeň dělá jedenáct bodů, Viktoria má ještě k dobru venkovní zápas v Boleslavi. Pokud prohraje třetí ligový mač po sobě, ztráta na čelo naroste na čtrnáct bodů. Zápasů samozřejmě zbývá do konce soutěže spousty, nicméně obří manko už může Plzeň definitivně odstřelit od obou pražských rivalů v boji o ligový primát. Hra o titul by se už před polovinou sezony smrskla na dva hlavní kandidáty, největší giganty z Prahy.

„Pořád je začátek ligy, ještě neskončila ani podzimní část. Moc si nehrajeme na aktuální příčky, ty budou důležité na konci sezony. Čeká nás další velký domácí zápas, ve kterém musíme potvrdit výhru z Bohemians,“ upozornil Trpišovský.

Plzni schází klíčová dvojice Jindřich Staněk, Rafiu Durosinmi, domácí jsou až na dlouhodobé marody (Ševčík, Pech) v plné palbě. „Potřebujeme se dostat z viróz, které se objevily po návratu z Říma. Volný týden jsme využili na doléčení, věřím, že jsme to zažehnali,“ upřesnil kouč Slavie.

Svůj tým chystá na šlágr poprvé proti taktice Miroslava Koubka. Nejstaršího kouče ligy, jenž v předchozích letech týral Slavii z pozice kouče Hradce. „Je to stratég, trenér, který na soupeře umí své mužstvo připravit. Máme vzájemné zkušenosti,“ uznal Trpišovský kvality staršího kolegy.

Koubkův majstrštyk je přes rok starý. Hned v prvním ligovém kole minulé šokoval favorita, když v boleslavském azylu zvítězil 1:0. Hradec uspěl přes maximální agresivitu, nasazení, dokonalé plnění taktického plánu a týmovou soudržnost. „Votroci“ přežili enormní územní tlak Slavie – favorit končil zápas s převahou na míči 71:29, na střely 14:2, ale velké šance si nevytvořil, na bránu mířily jen čtyři pokusy. „Měli jsme snad sedmdesát vstupů do vápna,“ žehral tehdy mrzutý Trpišovský.

Naopak Koubkovi klapl taktický plán a slavil senzační úspěch. „Naši strategii vedení boje jsme splnili dobře. Dokud jsme měli hodně sil, byli jsme velice aktivní a napadali Slavii výš, neschovávali se a fungovalo to,“ vykládal muž, který takřka dvě sezony úspěšně vedl východočeský soubor. Hradec uspěl třikrát po sobě – výhře 1:0 předcházela vítězná domácí přestřelka (4:3), v jarní nadstavbě uhrál v Edenu bod za remízu 1:1, kdy už Koubek na lavičce chyběl. Domácí tím prakticky připravil o titul.

V přípravě na Slavii má Koubek z čeho čerpat, navíc ve Viktorii drží mnohem zajímavější hráčský materiál. Přes ligová klopýtnutí si v klubu drží stále pevnou pozicí. Po takticky precizně vedené a vítězné bitvě na Dinamu Záhřeb si Viktoria prakticky zajistila postup ze skupiny Konferenční ligy.

„Po dvou prohrách v lize chceme určitě bodovat. Respektujeme sílu Slavie, ale pokud se chceme udržet nahoře, jedeme tam proto, abychom byli úspěšní,“ burcoval Trousil před tradičně vyhecovaným soubojem.

