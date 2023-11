Hašek: Nepoužitelný Ševčík? Jako meruňka v květnu. Karabec rychle ven

Patří mezi největší talenty českého fotbalu, je to velmi nedostatkové zboží. Jenže kariéra fotbalového záložníka Michala Ševčíka se loni na jaře v brněnské Zbrojovce, když už měl v kapse smlouvu se Spartou, zadrhla. „Jak se blížil konec sezony, stal se v podstatě nepoužitelný,“ prohlásil o něm jeho tehdejší trenér Martin Hašek. „Je to mimořádně šikovný hráč, ale v tuhle chvíli není na velký klub absolutně připravený,“ dodal. Jak dnes hodnotí Ševčíkův osud po odchodu na Letnou? „Jeho góly v domácím poháru už bych považoval za vlaštovky, že se do toho dostává. Ale bavíme se o měsících a měsících další práce,“ říká ve speciálním videorozhovoru, v němž hovoří také o dalších dvou sparťanských mladých puškách Adamu Karabcovi a Kryštofu Daňkovi.

Nekašírovaná slova vzbudila mimořádný rozruch. Podzimní superstar a autor sedmi ligových gólů ve druhé části sezony uvadla. A byť Hašek, jenž vystřídal na brněnské lavičce Richarda Dostálka, potřeboval v boji o záchranu jakoukoli zbraň, dal i minutáží jasně najevo, že ta největší vedle Jakuba Řezníčka potřebuje spíš pořádnou rozborku. Zároveň s odstupem času upozorňuje na to, jak svůj objev vnímali v samotné Zbrojovce. „Všichni byli nastavení proti němu. Ani jeden člověk neřekl: Ševčík super, ale: Všechno špatně, kašle na to, hraje ho­…“ ohlíží se. Tvrdí při tom, že to byl – možná paradoxně – právě on, kdo hráče hájil, a přibližuje jakým způsobem.

V každém případě sám viděl, že Ševčíka zásadně rozhodil dopředu domluvený přesun do Prahy, ale i další faktory soukromého rázu. „Nebyl schopen udržet koncentraci na tréninky ani zápasy. Když jsem ho postavil proti Teplicím, jako bych tam dal kluka z ulice,“ vybavuje si. K tomu se přidaly nedostatky, které jsou mimořádnému talentu vyčítány dlouhodoběji: vedle geniálních nápadů v ofenzivě a gólů neochota věnovat se méně záživným defenzivním povinnostem. „Když to řeknu slušně, hru dozadu podceňoval,“ říká Hašek a nachází pro to i logické vysvětlení, které k hráčům Ševčíkova typu patří.

Stěhování do Sparty jako by dalo expertům upozorňujícím na Ševčíkovu „nedopečenost“ za pravdu. Jedenadvacetiletý záložník nastupoval jen za béčko, od sestavy ligového áčka byl odříznutý. To se ovšem začalo postupně měnit. V domácím poháru dvěma góly poslal svůj tým do dalšího kola a minuty začal sbírat i v nejvyšší soutěži. „V béčku jednoznačný progres ve smyslu útočím, bráním, pracuju, vracím se sprintem, ještě vidět nebyl. Zápasy v poháru už považuju za vlaštovky, že se do toho dostává,“ míní Hašek. „Doufám, že už je ve fázi, kdy pochopil, že musí dělat i některé jiné herní činnosti,“ dodává, ač to podle něho na stabilní místo v sestavě Sparty zatím nevypadá. „Pro mě to pro nejbližší týdny téma není,“ tvrdí. Zároveň opakuje, že peripetie, jimiž Ševčík prochází, jsou do značné míry přirozené – jakkoli v zahraničí jsou hráči v tomto věku mnohem dál. „Jako kdybych se zlobil na meruňku v květnu, že ještě není zralá,“ volí jeden ze svých originálních příměrů.

Hašek rozebírá i vývoj a perspektivu dalších nevšedních letenských talentů. Služebně nejstarší je Adam Karabec, který se v průběhu podzimu začal prosazovat, ovšem také díky zranění Lukáše Haraslína. U Karabce se několikrát mluvilo také o variantě hostování, trenér Ivan Hašek dokonce rozvíjel myšlenku o působení na Blízkém východě. Martin Hašek ovšem mluví o co nejrychlejším přestupu do zahraničí a objasňuje, proč by to podle něho bylo nejlepší. A pak je tu ještě Kryštof Daněk, jenž ve srovnání s Ševčíkem a Karabcem nejvíc vyniká v nasazení a energii, se kterou se na trávníku pohybuje, a nyní se dobře chytil coby zápůjčka v Pardubicích. „Jde na hřiště – a jede, nespekuluje,“ vypichuje Hašek a rozebírá, proč si ho Sparta nenechala.

Michal Ševčík (21 let)

F:L 2023/24:

4 zápasy/77 minut

Góly: 1

Asistence: 0

Adam Karabec (20 let)

F:L 2023/24:

8 zápasů/399 minut

Góly: 3

Asistence: 1

Kryštof Daněk (20 let)

F:L 2023/24 (host. Pardubice):

7 zápasů/582 minut

Góly: 3

Asistence: 0