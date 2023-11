Kulič: Nula vzadu? Mysleli jsme na to. Dnes bych dítě na fotbal nevzal

Mrazivě deštivé sobotní odpoledne v Mladé Boleslavi fotbalové kráse příliš nepřálo. Nakonec diváky rozparádil jediný gól Vasila Kušeje. Bolka tak odčinila týden starou prohru v Teplicích a po výhře 1:0 nad Pardubicemi se vrátila na vítěznou vlnu. „Myslel jsem na to, že zápasy před reprepauzou nezvládáme. Říkal jsem, že je to potřeba zlomit, což se povedlo,“ liboval si po utkání kouč domácích Marek Kulič.

Výhra se rodila těžce, že?

„Vstup do utkání se nám nevydařil. Pardubice byly aktivnější, neměli jsme odražené míče. Když už jsme se dostali přes jejich presink, tak jsme to špatně vyhodnotili. Musím poděkovat Trmalovi, že vychytal Tischlera po podsmeknutí Suchého. O půli jsme kluky uklidnili. Ani jsme nezvýšili hlas, spíše jsme apelovali na trpělivost. Do druhé půle nastoupil úplně jiný mančaft.“

První čisté konto v sezoně. Chtělo by se říct konečně?

„Jednoznačně. Už jsme na to myslel. Hlavně Matouš Trmal to měl v hlavě. Sám si to i vychytal. Nebyl to zápas, kdy by na něj vůbec nic nešlo. Za tohle velká spokojenost.“

Čím si vysvětlujete ten úvod druhé půle, kdy jste vlastně v úvodní pětiminutovce rozhodli zápas?

„Nehrajeme fotbal první den. Kolikrát se tyhle změny stanou, kdy třeba první poločas hrajete fantasticky a pak najednou kolaps. Dneska se úvodních 45 minut nepovedlo, ale to nebylo až tolik námi, spíše velmi dobrou hrou Pardubic.“

Cítil jste, že je potřeba výsledkově odčinit ten bídný výkon v Teplicích?

„Souhlasím, že to v Teplicích vůbec nesedlo. Víte, jak to chodí. Teď se nám povedlo vrátit na vítěznou vlnu, což je vždy fantastické. Není to samozřejmostí. Zatím se nám ty body daří docela sbírat, což klepu na zuby. Taky jsem myslel na to, že zápasy před reprepauzou nezvládáme. Říkal jsem, že je to potřeba zlomit, takže klukům patří dík.“

Vasil Kušej zase rozhodl. Budete se modlit, aby po zimním přestupovém okně zůstal v Mladé Boleslavi?

„To je pořád stejné. To, co se kolem něj dělo v souvislosti s Utrechtem a se Slavií, to by zamávalo asi s každým hráčem. Každý trenér Vasila chce v týmu. Pořád platí, že pokud přijde dobrá nabídka pro klub i pro něj, tak mu nebudu bránit.“

Dnes vůbec nehrál Lamin Jawo. Jak je na tom zdravotně?

„Normálně trénoval, mysleli jsme, že bude k dispozici, ale včera měl zvýšenou teplotu, tak jsme nechtěli nic riskovat. Pustili jsme ho domů, aby nenakazil další kluky.“

Jak moc podle vás ten zápas ovlivnilo dnešní nevlídné počasí?

„Pozor! V Boleslavi je fantastické hřiště, takže se hrálo dobře. Počasí spíše ovlivňuje to, že nechodí diváci. Máme tu fantastické lidi, začali chodit v hojném počtu a podporují nás, ale dneska jich přišlo méně, čemuž se nedivím. V tomhle nečase bych dítě na fotbal taky nevzal. O to větší dík těm, kteří přece jen dorazili.“