Veselý o počasí: Trénujeme už jako divize, týden byl kritický

„Jak jste viděl utkání?

„Vstup do zápasu jsme měli dobrý a dvacet minut byli lepším týmem ve hře. Taky nebezpečnější. Domácí hrozili spíš ze standardních situací. Z jedné z nich skórovali a pak přišel náš blackout. Úplně zbytečně jsme znervózněli a na nějakých deset minut úplně vypadli ze zápasu. Teplice si vytvářely nebezpečné situace kolem naší šestnáctky, kde jsme ztráceli jednoduché míče. Zase posledních pět minut první půle bylo lepších od nás. I přes to počasí a terén se hrálo dobré utkání.“

A po přestávce?

„To už bylo jiné. Domácí chtěli ubránit jednogólové vítězství, moc se nehrálo. Vsadili jsme na riziko, což se nám vyplatilo, protože vyrovnání bylo zasloužené. Minimálně na bod jsme měli. Pořád je ale pro mě vykřičník, že kolik příležitostí si vytvoříme, tak jedna branka je málo.“

Bodovali jste ale podruhé v řadě. S tím jste spokojený?

„Věřili jsme, že máme šanci vyhrát. Je to bod z venku a může mít ohromnou hodnotu, pokud na něj navážeme v příštím kole proti Liberci. Říkali jsme si, že chceme udělat nějakou sérii. V minulé sezoně jsme měli po šestnácti kolech dvaadvacet bodů, teď jednadvacet. Je to pořád otevřené a máme ještě tři zápasy. Všechny jsou hratelné a hodnotit to budeme až po podzimu.“

Zmínil jste počasí a terén. Co na to říkáte?

„Tak rozhodli jsme se, že budeme hrát fotbal v prosinci. Je to složité. V Teplicích bylo bílo, hraje se v Podkrušnohoří, sněžilo. Nemůžu hřiště kritizovat, domácí dělají, co mohou. U nás by to vypadalo stejně. Nejde o stadiony, ale problém je v něčem jiném.“

Povídejte, v čem?

„V tréninkovém vybavení. Kromě top trojky nikdo nedisponuje vyhřívaným tréninkovým hřištěm. Ten týden byl pro nás už kritický. Dvakrát jsme byli na umělce, jednou na trávě. Ve čtvrtek byla totálně pod vodou. Už to připomínalo divizi. Hledali jsme pláce, kde je aspoň trochu tráva.“

Umělka není asi ideální řešení, že? Máte z ní obavy i kvůli zranění?

„Hráči ji nemají rádi a odborná literatura to taky zmiňuje. Četl jsem hodně studií, že nejhorší jsou přechody, když jeden den jste na tvrdém a druhý den na měkkém povrchu. Je to riziko u starších hráčů z hlediska úponů a šlach. Tělo si zvykne, ale snažíme se jet v nějakém bloku. Dva tři dny na umělce a pak na trávu. Není to optimální. Snažíme se využívat hlavního hřiště v Ďolíčku. Děláte ústupky a netrénujete tak, jak byste chtěli, ale jak dovolí počasí. Neříkám to jako výmluvu, ale jako fakt. Liberec nebo Jablonec to mají možná ještě horší.“

Na umělé trávě jsou i jiné podmínky, míč jinak odskočí. Ztíží tohle trénink?

„Ano, ale umělka bývá i menší. Je to prostě jiné. Ale v tomhle počasí jako trenér z rizika zranění, když je hřiště pod vodou, volím umělku. Musíme ještě tři týdny vydržet. Nemůžeme čekat, že počasí bude lepší.“

Sledujete předpověď počasí? Ovlivní vás to?

„Určitě. Jezdím v šest ráno a celou cestu mám v ruce telefon. Koukám na předpověď a modulace, jak se to bude vyvíjet. Bývám na tréninkovém hřišti první, procházím ho a mám tři varianty tréninku. Podle stavu hřiště to přizpůsobuju. Musíme na to reagovat. Ale znovu, správci dělají, co mohou.“