Anketa redaktorů o nejlepší zápas: Baník vs. Slavia i sněhová podívaná

Podzimní část FORTUNA:LIGY nabídla spoustu zajímavých střetů plné zvratů, napětí i gólových nadílek. Adeptů je přitom hned několik. Který duel byl ale tím nejlepším? To je další otázka pro fotbalové redaktory iSport.cz a deníku Sport. Ti už vybrali nejlepšího hráče, trenéra, cizince, posilu i objev.

Až si říkám, že česko-moravská klasika by se měla hrát jen v Ostravě. Před dvěma lety 3:3, nyní 3:2 pro hosty. Jindřich Trpišovský označil báječnou partii za „extra evropskou“ a já s ním musím souhlasit. Bylo to labůžo.

Michal Kvasnica

Olomouc–Slovácko 1:1 (17. kolo)

Druhá ironie. Spíš nejhorší duel, vždyť se nemělo hrát... Aspoň tedy naposledy pochvalme aktéry za to, jak se na sněhu a ledu popasovali s neregulérním terénem. Fotbal to nebyl, o to větší kredit vám.