Látal: Nebyl důvod po podzimu končit. Chci dravé posily. Co Ladra?

Zimní přípravu zahájili také fotbalisté Jablonce. Ve sportovním areálu Břízky hned druhý trénink po Novém roce kouč Radoslav Látal naordinoval svým ovečkám dlouhý a náročný trénink. „Chceme posílit hotovými hráči, ale nikým, kdo by šel do Jablonce jen tak dohrát kariéru,“ hlásí Látal, který chválil Hübschmanna a vyhlíží návrat cizinců z prodloužené dovolené.

Co jste si řekli s Miroslavem Peltou po podzimu? Jaké jsou vyhlídky k přípravě?

„Začátek sezony nebyl ideální, to tady všichni víme. Start podzimu se nevyvedl. Minimálně o čtyři až pět bodů jsme měli mít víc. Jsme na 20 bodech a teď přijde rekonstrukce mančaftu. Chceme kádr posílit, dotáhnout živější typy. To nám chybí.“

Přemýšlel jste, že po podzimu skončíte, když se týmu nedařilo?

„Neviděl jsem jediný důvod končit. Jasně, body nebyly a výsledky jdou za mnou, ale závěr podzimu už vypadal lépe od doby, co jsme vyhráli na Baníku. Pak už mužstvo šlapalo dobře.“

Jak je na tom zdravotně kádr?

„Od pondělí bychom měli být kompletní. Myslím, že je to teď složitější pro kluky, kteří byli nedávno zranění jako třeba Dan Souček. Problémy měli i Pleštil nebo Černák. Pak chybí cizinci, ale těm jsme dali volno navíc, protože třeba Jovovič a Tekijaški mají posunuté svátky, více volna dostal i Hurtado, ale oni si to naběhají sami.“

Do přípravy se zapojilo poměrně hodně mladíků z B-týmu. Je začátek přípravy, ale vyčnívá někdo už nyní?

„Koresponduje to s tím, co jsem říkal. Je také potřeba omladit kádr. Mnozí kluci jsou tady už hodně dlouho. Nebudu vám tady povídat, kdo konkrétně je pomalejší a méně dravý, ale my prostě potřebujeme větší hlad. Nás to na podzim tlačilo hlavně v útoku. Chybí nám takový typický hroťák a pak taky typově osmička nebo desítka v sestavě. Tam hledám důvod toho, proč jsme poztráceli body i v zápasech, kde jsme měli převahu. Rozhodně ale nebudeme brát staršího hráče, které už dodělává, jak se říká, má svoje roky a přijde si to sem dohrát, to ne.“

Mimo tým jsou Patrik Schön a Davis Ikaunieks. Mohou si hledat nové angažmá?

„S nimi jsme se domluvili, že se mohou poohlédnout po něčem jiném. Patrikovi to v Jablonci bohužel nevyšlo, i když start měl skvělý a já osobně jsem z něj byl nadšený. Potom už vlastně ani do základu nenakoukl, měl to těžké. Šlo to s ním z kopce. U Ikauniekse je to už dlouhodobější, že si může hledat angažmá.“

Co další odchody? Skloňuje se jméno Dominika Pleštila. O Jana Chramostu by měl být taky zájem.

„Osobně nemám žádné náznaky, že by někdo z těchto kluků měl odcházet pryč.“

A co rošáda s Bohemians? Tedy David Puškáč za Chramostu? Kouč klokanů Jaroslav Veselý přiznal, že ho Chramosta zajímá.

„Jak říkám, o ničem nevím. Samozřejmě se stát může ledasco. Nějaké výměny člověk nemůže vyloučit do budoucna.“

Přemýšlíte o doplnění kádru někým na hostování? Dříve tu pozici dravého útočníka dobře pokrýval Václav Sejk půjčený ze Sparty.

„Ano, tohle je taky varianta, že budeme chtít získat někoho na hostování z pražských „S“. Poohlížíme se ale i do zahraničí, kde máme vytipovaného jednoho útočníka. Uvidíme, zda se zadaří. Je to ale těžké, protože jak jsem říkal, nechceme nikoho, kdo by to šel do Jablonce dohrát, ale zároveň bychom rádi hotové hráče, kteří budou okamžitě prospěšní.“

Můžete být konkrétnější u některých jmen?

„Vlastně moc ne, protože je to všechno v zárodku. Asi už můžu říct, že jsme měli enormní zájem o Tomáše Ladru z Mladé Boleslavi, který by nám tady pasoval, ale do Boleslavi přišel nový trenér, takže předpokládám, že to padá, ale uvidíme.“

Mluvíte o mladších, jaká by tedy měla být pozice Tomáše Hübschmana?

„Pořád stejná. Zůstává vůdčí osobností v kabině. V tomhle nebude žádný problém. Osobně s ním vycházím nadstandardně. Jak jste viděli, tak já mu i nabízel nějaké úlevy v tréninku, aby si něco odběhal třeba s gólmany, ale on nechce ani slyšet, chce být součástí kolektivu. Je pořád velmi prospěšný.“

Co říkáte na skutečnost, že se trenérem reprezentace stal Ivan Hašek?

„Ivana znám velmi dobře, ještě jsme spolu hrávali. Za mě je dobře, že národní tým převzal odborník. Nevidím jediný problém.“