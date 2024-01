Rušno ve Slavii: Zimův comeback, Hamburk padl! A konec Ihattarena?

Bude zima. I když soupeři Slavie pocítí možná spíše horko poté, co pronikla ven informace, že by se David Zima (23) měl vrátit z Itálie do pražského Edenu. Původně měl reprezentační stoper namířeno do Hamburku, ale vypadá to, že Slavia ohlásí velkolepý comeback a zásadní posilu v boji o titul.