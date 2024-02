Chorého jaro: boj o EURO, ale bez excesů. Použít hlavu, radí Koller

V týmu ho k sobě chcete, jako soupeře ho vidíte na place jen velmi neradi. Tomáš Chorý (29) jde do jara jako jasná ofenzivní jednička Viktorie Plzeň. Dvoumetrový habán vstupuje z mnoha pohledů do klíčového období – hodlá se přetrhnout, aby střílel góly a splnil si reprezentační sen. K tomu potřebuje zadupat prohřešky, které ho v kariéře sráží. „Někdy je potřeba se krotit,“ říká pro Sport Jan Koller, historicky nejlepší kanonýr českého národního týmu.

Tomáš Chorý několikrát překročil linii, která je za únosností tvrdé, důrazné hry. Na konci podzimu například zbytečně došlápl gólmana Mladé Boleslavi Matouše Trmala. Podobnými věcmi, třeba jako úder do obličeje Asgera Sörensena se Spartou, sráží jeho skvělé momenty na hřišti.

Sport Magazín +PLUS k jarní fázi: 76 stran, soupisky, boj o titul, Priske a Kušej. Objednávejte na iKiosek.cz ZDE>>>

„Je potřeba použít hlavu a úsilí si nechat do souboje o míč. Dohrávat něco bez něj je zbytečné,“ zmiňuje legendární útočník Jan Koller. „Soupeři ho rádi nemají, hlavně kvůli způsobu hry. Některé fauly sám přibarví, naopak někdy hodně ran rozdá. Jako trenér soupeře ho nerad vidíte, ale když ho máte v týmu, víte, jakou pro vás má hodnotu,“ dodává trenér a expert Sportu Stanislav Levý.

Koller, jeden ze symbolů úspěšné generace pod Karlem Brücknerem, se dokáže dobře vžít do kůže Chorého. Sám hrál podobně - dvoumetrové, stokilové postavy oba předurčují k fyzickému pojetí fotbalu. Mnohdy na hraně, jejich zákroky jsou snadno vidět. „Mám slabost pro takové hráče, opravdu to nemají jednoduché. Kór v dnešním fotbale. Ubírá se jiným směrem, hlavně na mezinárodní úrovni to mají podobné typy těžší,“ připouští Koller, který přes pochybnosti okolí zvládl pohádkovou kariéru „vyšperkovanou“ 55 reprezentačními góly. „V nějakých fázích utkání jsou takoví hráči potřeba,“ stáčí řeč zpět k Chorému.

Anketa Kdo nejlépe posílil ve FORTUNA:LIZE před startem jarní části sezony? Sparta Slavia Plzeň někdo jiný

Na podzim si odchovanec z Hané užil debut v národním týmu. Při posledním duelu kvalifikace v Olomouci proti Moldavsku šel do zápasu překvapivě od začátku, českému týmu gólem a asistencí pomohl k postupu na EURO. „Proto fotbal hrajete, aby český národ a fanoušci volali vaše jméno. Jsem za to strašně moc šťastný,“ vykládal po postupu.