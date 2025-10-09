Předplatné

Na tréninku české fotbalové reprezentace nechybí ani bývalí parťáci z West Hamu Tomáš Souček a Vladimír Coufal
Na tréninku české fotbalové reprezentace nechybí ani bývalí parťáci z West Hamu Tomáš Souček a Vladimír Coufal
Trenér fotbalové reprezentace Ivan Hašek je před domácím duelem s Chorvaty v dobré náladě
Matěj Vydra na tréninku fotbalové reprezentace
Trenér Ivan Hašek se na tréninku české reprezentace baví s generálním manažerem Pavlem Nedvědem
Čeští fotbalisté se chystají na klíčový zápas s Chorvatskem
Kouč fotbalové reprezentace Ivan Hašek během tréninku
Čeští fotbalisté se sešli na tréninku před zápasem proti Chorvatskem
Čeští fotbalisté se sešli na tréninku před zápasem proti Chorvatsku
Už není kam couvnout. Čeští fotbalisté mají poslední šanci zajistit si přímý postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku 2026. Musejí ovšem v Praze porazit Chorvatsko a v ideálním případě co nejvyšším rozdílem. Poslední střetnutí v Osijeku skončilo pro Čechy blamáží 1:5. Byť mají nyní oba týmy po 12 bodech ve skupině L, Chorvaté mají ještě zápas k dobru. I proto bude ve čtvrtek klíčové skóre. Zvládne tým kouče Ivana Haška zaválet proti partě kolem nestárnoucího Luky Modriče? ONLINE přenos z utkání sledujte od 20:45 na iSportu.

