ONLINE: Česko - Chorvatsko. Klíčový boj kvalifikace MS. Napraví Haškův tým výprask?
Už není kam couvnout. Čeští fotbalisté mají poslední šanci zajistit si přímý postup na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku 2026. Musejí ovšem v Praze porazit Chorvatsko a v ideálním případě co nejvyšším rozdílem. Poslední střetnutí v Osijeku skončilo pro Čechy blamáží 1:5. Byť mají nyní oba týmy po 12 bodech ve skupině L, Chorvaté mají ještě zápas k dobru. I proto bude ve čtvrtek klíčové skóre. Zvládne tým kouče Ivana Haška zaválet proti partě kolem nestárnoucího Luky Modriče? ONLINE přenos z utkání sledujte od 20:45 na iSportu.