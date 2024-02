Jílek po Liberci zuřil: Není co hodnotit. Jako bychom vyfárali z dolu

Takový návrat do ligového jara si v Olomouci určitě nepředstavovali. Sigma předvedla na hřišti Slovanu Liberec matný výkon, vypracovala si jen jednu šanci a prohrála 0:2. Kouče Václava Jílka zápas hodně nemile překvapil a svým svěřencům to v šatně i na tiskové konferenci dal vědět. „Z pohledu útoku tam dnes nebylo téměř nic. Takhle se prezentovat nemůžeme,“ řekl olomoucký trenér.

První jarní zápas a hned prohra v Liberci. Jak výkon Sigmy hodnotíte?

„Nevím, jestli je co hodnotit. Pro mě šlo o dost těžko vysvětlitelný výkon, od začátku to vypadalo, jako bychom vyfárali z dolu a nesli si na zádech batoh s kamením a uhlím. Liberec měl lepší vstup do utkání, byl agresivnější, rychlejší, nebezpečnější, více ve hře. Apel do druhé půle byla přímočarost a náběhovost, přidali jsme kvůli tomu rychlostního Singhateha, ale vše nám zbořil rychlý inkasovaný gól. Laciná ztráta, pomalý návrat, prostor pro střelce. Byl to slabý výkon a zasloužená výhra Liberce.“

Zaslouží si dnes alespoň někdo vaší pochvalu?

„Jediný, koho bych pochválil, je brankář Macík. I v kontextu dlouhodobé kritiky brankářského postu. Dnes chytil dva góly. To je asi jediná světlá věc, což je ale hodně málo. Z útočného pohledu tam nebylo téměř nic.

Jak moc velký vliv měl na výkon Sigmy terén?

„Nemyslím si, že by to hrálo roli. Liberec má stejně jako my kombinační mužstvo a problém jim nedělal. Terén náročný byl, určitě bral síly, ale zdálo se, jako kdyby bral síly daleko víc nám než soupeři.“

Výkon vás podle všeho dost nemile překvapil. Čeká sestavu hned v příštím kole zemětřesení?

„Řekl jsem k tomu v kabině své hned po zápase, mužstvo potřebovalo slyšet, že takhle se prezentovat nechceme a s našimi ambicemi ani nemůžeme. Změny v sestavě jsou možností, ale musím si to vyhodnotit s odstupem a chladnou hlavou.“

Jak na tom jsou zranění hráči? Zdálo se, že dnes chyběla kvalita převážně na wingbecích…

„Souhlasím, z těch pozic chybělo nebezpečí. Na předzápasovém tréninku nám vypadl Filip Novák, chybí Juraj Chvátal. To jsou dva důležité články sestavy a nepodařilo se nám je dnes plnohodnotně nahradit. Jsou to typy zranění, u kterých budeme chytřejší spíš v průběhu týdne. Může se stát, že budou brzy zpátky, může se stát, že ne.“