Kováč by bral i bod: Vyloučení už bylo dost. Chválil posilu z Ameriky

První jarní kolo FORTUNA:LIGY a hned to bylo pro trenéra Radoslava Kováče o infarkt. Jeho tým na Slovácku vedl až do 88. minuty 1:0, dohrával pod tlakem soupeře v deseti a nakonec trefil ve druhé minutě nastaveného času z brejku tři body. Překvapivé, takřka šokující. Na druhou stranu, Pardubice si za úspěchem šly. Ukázaly morálku i kvalitu. „Po gólu na 1:1 jsem si říkal, že bod by byl zlatý,“ přiznal kouč po výhře 2:1.

Moc jste nepouštěli do koncovky Marka Havlíka. Připravovali jste se speciálně na nejlepšího střelce soutěže?

„Věděli jsme, že dal deset gólů a má famózní levačku. I z kraje jí dokáže dostat balon na hlavu. Museli jsme ho rychle dostupovat a nedat mu prostor.“

Pochválíte brankáře Antonína Kinského, který chytil tři složité střely z dálky?

„Stoprocentně. Halinský, který podle mě odehrál skvělý zápas, to jednou neodcouval a udělal díru. Kalabiška měl výbornou střelu, kterou Tonda i se štěstím vytáhl na břevno.“

Jak jste viděl tohle drama od lavičky?

„Nesmírně těžké utkání. Dobré bylo, že jsme dali brzy gól. Chtěl bych kluky pochválit. Předvedli výborný týmový výkon. Po gólu na 1:1 jsem si říkal, že bod by byl zlatý. A nakonec jsme po výborném přechodu do útoku vstřelili vítěznou branku. Na závěr jsme měli i štěstí. Budějovice vyhrály, jedeme do Karviné. Bude to válka.“

Dohrávali jste bez vyloučeného obránce Dominika Maška. Zaplatil za nezkušenost?

„Mary si to musí prožít. První žlutou dostal zbytečně, zaváhal a Juroška ho předskočil. Pak už to hasil. U druhé to blbě trefil a pak šel do skluzu. Mladý hráč má nějaký vývoj, poučí se z toho. Je pravda, že červených karet už bylo dost.“

Brzy jste střídal autora prvního gólu Tomáše Zlatohlávka. Už nemohl?

„Byl vyčerpaný. V týdnu měl problémy s lýtkem, sám si o střídání řekl. Ale já jsem měl plán, že do šedesáté minuty musí hráči odevzdat maximum. Máme tam další hráče. Páju (Černého), konečně se uzdravil Kroby (Krobot), Patras (Patrák) ukázal na konci velmi dobrou formu.“

Poprvé nastoupil v lize záložník Laurent Kissiedou, posila z Ameriky. Jak se vám líbil?

„Sám jsem byl zvědavý, jak bude zvládat soubojovost a intenzitu české ligy. Není to úplně vysoký hráč, ale na míči je fantastický. Byly tam samozřejmě nějaké neduhy, třeba co se týká přepínání. Ale bude to lepší a lepší. Celkově byl dojem z něj velmi dobrý. Už tady byl na zkoušce před dvěma lety z druhé americké ligy ze Seattlu. Říkal jsem, že bych ho chtěl vidět, než ho podepíšeme. Zaujal nás.“