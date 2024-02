VIDEO: Boleslav - Baník 1:3. Baník poprvé na jaře zabral, zářil Adediran

Baník Ostrava si přispal první body v jarní části a to rovnou tři za výhru 3:1 v Mladé Boleslavi. Skóre otevřel v 17. minutě střelou z dálky Tomáš Rigo. Domácí srovnali ve 28. minutě kombinací od brankáře, na konci které byl Jakub Fulnek. Do konce poločasu ale stihli ostravští fotbalisté odpovědět dvěma góly. Ve 42. Minutě si připsal první trefu v dresu Baníku Quadri Aderiran. Střelu nigerijského útočníka tečoval do vlastní sítě boleslavký obránce. V nastavení první části zvýšil z protiútoku na konečných 3:1 Ewerton. Tým Pavla Hapala si vítězstvím polepšil na průběžné 5. místo, svěřenci Davida Holoubka spadli na osmou příčku.