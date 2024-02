Petržela: Sparta baví víc. Slavii chybí fotbalovost. A raději bez Panáka

Vybraly si svou cestu, která může vést k úspěchu. Ale dlouho k cíli směřovala jen jedna z nich, doma i v Evropě. Až to působilo dojmem, že to jinak nejde. Časy se ovšem mění a sílí hlasy, že Sparta i zápasem play off Evropské ligy na Galatasaray Istanbul dokázala, že její strategie je rovnocenná té, kterou zvolila Slavia, nebo ji dokonce předčí. „Slávistická hra je hrozně upracovaná, Sparta mě baví víc, dívám se na ni raději. A věřím, že se ještě bude posouvat,“ tvrdí někdejší trenér obou velkoklubů z metropole Vlastimil Petržela. Host dalšího dílu videomagazínu LIGOVÝ INSIDER v hlavním tématu podrobně rozebírá odlišnosti mezi oběma sveřepými rivaly a hodnotí jejich hráče.

Obhájce titulu mohl dvojzápas navíc s tureckým protivníkem na začátku druhé poloviny sezony vykolejit, ale zatím se tak nestalo, jakkoli naposledy s Libercem (2:1) s osmi změnami v základní sestavě nebyl daleko od remízy. Právě na horké půdě v Evropské lize ukázal navzdory nedostatkům v obraně progres, jaký dokázal udělat za rok a půl působení dánského trenéra Briana Priskeho. „Sparta hrála fantastický fotbal, v Evropě na Slavii navázala,“ míní Petržela. Slávisté horko těžko porazili Jablonec, pak na rozdíl od sparťanů ztratili dva body kvůli remíze ve Zlíně a až výhra 3:0 v Karviné ukázala na jistou konsolidaci. I vlastní fanoušci však v míře dosud nebývalé řeší herní projev či skladbu kádru.

Zjednodušeně řečeno proti sobě stojí sázka na větší technické dovednosti, což se projevuje i pokročilejší schopností rozebrat zarputilou obranu soupeře, proti důrazu na maximální fyzickou připravenost, běžecké schopnosti a univerzálnost hráčů, jež ovšem zároveň může vést k jejich zaměnitelnosti i v tom negativním slova smyslu. „Slavia má nabitější kádr, ale někteří hráči nevyniknou,“ domnívá se nynější kouč mládeže v druholigové Vlašimi, jenž kromě pražských „S“ vedl i Bohemians, Liberec, Baník a hlavně Zenit Petrohrad. Symbolem rozdílu v kreativitě a ofenzivní síle jsou mu letenská křídla Lukáš Haraslín a Veljko Birmančevič. „Jsou šikovnější na balonu, do kombinace. V tom je určitě rozdíl,“ říká Petržela. „Slavia dělá odlišný typ hráčů, běžecké výkony jsou úžasné, ale trošku chybí to, co baví fanoušky: fotbal.“

Pokud jde o tým z Letné, jde nicméně Petržela proti proudu v pohledu na jednoho z nejchválenějších sparťanů, doporučovaných do reprezentace – stopera Filipa Panáka. „Není to zrovna můj šálek kávy. Jsem raději, když v sestavě není,“ říká rázně a objasňuje, co ho k tomu vede.

