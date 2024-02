Jílek po další prohře: Gól je fakt slabá útěcha. Impuls čekám od starších

Ani změny v sestavě k bodům nevedly. Co k jejich zisku chybělo?

„Odehráli jsme vyrovnané utkání, ale mělo šťastnější konec pro domácí. Udělali jsme změnu v sestavě, po sérii nepřesvědčivých výkonů jsme do toho sáhli. Slibovali jsme si lepší výkon z pohledu nasazení a agresivity. Prvních 15 minut se nám to nedařilo, soupeř vstoupil do zápasu lépe, my jsme se hledali. Byli jsme nervózní, nedokázali podržet balon a být nebezpeční.“

Poté jste ale převzali iniciativu a mohli sami skórovat. Chyběl klid v koncovce?

„Při sérii rohových kopů jsme měli dvě příležitostí, do kterých se dostal Lukáš Vraštil. Pak je to o dohrávání a řešení finální fáze, Singhateh mohl dvě možnosti lépe vyřešit. Možná jsme byli opticky lepší, ale ten kýžený gól z toho nepřišel. V tomto trendu jsme chtěli pokračovat i po přestávce, ale rozhodl důraz v našem vápně. Dvakrát dohrávaná situace, dlouho signalizovaný balon do vápna. Špatně jsme reagovali na náběh Ondráška.“

Nakonec jste neurvali ani bod. Najdete nějaké pozitivum?

„Nemůžu klukům upřít snahu, že by nechtěli. Už dříve jsme skórovali, ale Vodhánělův gól nebyl uznán, to byl asi těsný ofsajd. Pak přišlo vyloučení a bylo otázkou, zda to domácí uskáčou nebo ne. Po snížení jsme měli asi sedm minut do konce a já věřil, že si bod odvezeme. K tomu nám ale chyběl větší klid a přesnost. Centry buď směřovaly do autu nebo do rukavic brankáře.“

Viděl jste na hřišti změnu ve výkonu oproti předchozím duelům?

„Viděl jsem alespoň větší energii týmu, tedy pokud pominu první čtvrthodinku, kdy to vypadalo jako předtím. Život mužstva tam byl lepší. Přesto, pokud chceme sbírat body a vyhrávat, tak to musí být ještě silnější. Impuls čekám hlavně od starších a zkušenějších hráčů. I když na hřišti nebyli od počátku, ale byli tam.“

Sigma přerušila 436 minut dlouhou sérii bez vstřeleného gólu. Berete to jako útěchu pro tým?

„Kdybychom hledali nějakou útěchu, tak to tak můžeme říct. Ale je to fakt slabá útěcha. Při konstelaci výsledků soupeřů a naší neschopnosti sbírat body, jsme se k tomuto utkání upínali, že to může být zlomový moment, což by nám pomohlo i po mentální stránce. Teď je potřeba se od toho oprostit. Nejvíce pomáhá vítězství.“