Didiba je zpět z Afriky. Náš klíčový hráč, říká kouč Zlína. Vítá Holíka

Fotbalisté Zlína slaví branku do sítě Liberce • ČTK / Glück Dalibor

Zlín postoupil přes Liberec do semifinále MOL Cupu • ČTK / Glück Dalibor

Zlín postoupil přes Liberec do semifinále MOL Cupu • ČTK / Glück Dalibor

Postup do semifinále MOL Cupu a v lize solidní čtyři body ze čtyř partií. Soupeři po zápasech Zlín chválí za zlepšenou organizaci hry a pevnější defenzivu. Jde to primárně za koučem Bronislavem Červenkou (48), který teď chystá mužstvo na nedělní domácí tahák s Baníkem. V Ostravě hrával a poté působil v roli asistenta. Sestavu zvolí i podle fyzického stavu hráčů. „Nastoupí ti, kteří budou nejlépe kondičně nachystaní,“ nastínil trenér, jenž na konci podzimu vystřídal Pavla Vrbu.

Zvládnete se dát do kupy po středečních sto dvaceti minutách proti Liberci ve čtvrtfinále poháru?

„Měli jsme čtyři dny do zápasu, musíme pořádně zregenerovat a nabrat síly. Čeká nás další těžké utkání. Nastoupí v něm ti, kteří budou nejlépe kondičně nachystaní. S Libercem se ukázalo, že i když uděláme v sestavě změny, hra neutrpí. Na lavičku jsme mohli vzít na rozdíl do ligy jen šest hráčů, proto jsme některé pošetřili.“

Jste rád, že se poprvé trefil útočník Tomáš Schánělec, na něhož hodně spoléháte?

„Jasně. Udělal krásný náběh za obranu a realizoval krásný gól. Pak měl ještě jeden úplně stejný, bohužel mu nevyšlo zakončení. Potřebovali jsme tam mít hráče, který bude zabíhat za stopery. Ve druhém poločase už mu taky docházely síly.“