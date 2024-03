Sparta řeší stopery: Sörensen vypadal nadějně... Ztráta dvou je problém

Sparta při tvrdém nárazu s Liverpoolem (1:5) pravděpodobně ztratila Asgera Sörensena. Dánský stoper ve čtvrtečním utkání osmifinále Evropské ligy střídal před pauzou kvůli trablům se stehenním svalem. To před nedělním ligovým šlágrem s Plzní není dobrá zpráva, zvlášť v případě, že nejistota panuje také kolem Filipa Panáka.

Sörensen prožil vyloženě nešťastný zápas. Po hrubé chybě a penaltovém zákroku přišla další rána. V osmatřicáté minutě se svalil na trávník a vyžádal si ošetření od sparťanských lékařů. Nakonec ho vystřídal Matěj Ryneš.

„Asger cítil bolest ve svalu,“ vysvětlil po utkání trenér Brian Priske. Ano, Sörensen se držel za stehenní sval. Přitom ještě před vystřídáním se vrátil na hřiště. Což naznačilo, že dánský stoper pět minut do pauzy zvládne ještě absolvovat.

Mírný hendikep na jeho pohybu byl patrný, ale ne výrazně. Šel do vzdušného souboje s Darwinem Núňezem, na špičkách našlapoval při zvýšeném tlaku soupeře, proti Codymu Gakpovi udělal tři rychlé kroky a na Vindahla směroval zpětnou rychlou přihrávku.

Nakonec do pauzy nevydržel, a to není zřejmě dobrý signál. V šatně na něj mohli naskočit maséři, pokusit se o zázrak. „Musíme počkat na výsledky a pak uvidíme, co z toho bude,“ líčil Priske.

Je patrné, že léčba svalového zranění zabere podstatně delší dobu, než jaká zbývá do nedělního zápasu s Plzní. Sörensenův start je proto v ohrožení.

Pro Priskeho by šlo o komplikaci. Vždyť během zápasu s Liverpoolem postával pouze v prostoru pro novináře do bundy zachumlaný Filip Panák, jenž si přivodil problémy s lýtkem v nedělním derby se Slavií (0:0). Tehdy střídal hned po první půli.

Ale zdálo se, že nejde o nic vážného. „Všichni jsou připravení, i když jsme měli pár otazníků a Filip byl jedním z nich. Ale už je ready,“ tvrdil Priske ještě ve středu před zápasem s Liverpoolem. Jenže fakt je, že Panák v zápase nenastoupil.

Kdyby Sparta přišla současně o dva stopery z úzké rotace, v nedělním střetu s Viktorií by zřejmě dostal prostor Patrik Vydra vedle Ladislava Krejčího a Martina Vitíka. V tomto složení letenský tým nastoupil naposledy před dvěma týdny na Slovácku (3:1). Defenziva chybovala, proto Vydra po prvním poločase za stavu 1:1 střídal.

Bude to pro Priskeho a spol. problém?

Složení stoperů v základní sestavě na jaře

Karviná-Sparta 0:3

Sörensen (75. Vitík), Panák, Krejčí

Galatasaray-Sparta 3:2

Vitík, Sörensen, Krejčí

Sparta-Liberec 2:1

Vydra, Panák, Krejčí

Sparta-Galatasaray 4:1

Vitík, Panák, Sörensen

Slovácko-Sparta 1:3

Vitík, Vydra (46. Panák), Krejčí

Slavia-Sparta 2:3

Sörensen (112. Vitík), Panák, Krejčí (58. Zelený)

Sparta-Slavia 0:0

Vitík, Panák, Krejčí

Sparta-Liverpool 1:5

Vitík, Sörensen (43. Zelený), Krejčí