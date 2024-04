Kozel o nejistotě: Smlouvu mám do léta. Možná toho víte víc než já

Dva skalpy týmů z elitní šestky přiblížily Liberec průniku do skupiny o titul. Před novým majitelem Ondřejem Kaniou i letitým bossem Ludvíkem Karlem spláchl Slovan po vítězství v Plzni nebohé Slovácko 4:1 . Byl to přesvědčivý výkon! „Podali jsme nejlepší výkon v sezoně, jsem spokojený,“ přikývl trenér Luboš Kozel. Vyjádřil se i ke své - tuze nejisté budoucnosti.

V týdnu proběhly v klubu velké změny. Jak se vás dotýkají?

„Mám tady smlouvu do léta, snažím se ji plnit, snažím se dělat maximum, abychom hráli do konce sezony o co nejlepší výsledek. Co se týká mé budoucnosti, myslím, že se to bude řešit v létě. Podle toho se chovám, ale vy možná víte víc než já.“

Filip Prebsl si pochvaloval vylepšení atmosféry na tribunách. Všiml jste si ho?

„Soustředím se na trénování a na výkon týmu. Dneska si toho nešlo nevšimnout… Přišly změny, které jsou vnímány pozitivně. Před zápasem jsem klukům říkal, že třeba přijde plno lidí ze zvědavosti, ale že máme jedinou možnost je tady udržet, a to naším výkonem. Slova jsou pořád jen slova a činy jsou činy, myslím, že dneska jsme k tomu přiložili ruku správně.“

To ano, měl jste vůbec v utkání pochyby?

„Samozřejmě, když jsme dostali gól na 2:1. Člověk nikdy neví, co to s mužstvem udělá, i když jsme jim pořád cpali do hlavy, aby si věřili, protože jsme byli lepší. Zvládli jsme to, reakce týmu byla výborná, podobně jako v Plzni, kde jsme dostali gól na 1:1. Myslím, že to je tím, že momentálně mají hráči dobré sebevědomí.“

Čím jste Slovácko přehráli?

„V první půli jsme byli poctiví dozadu, ještě jsme třeba tolik nedominovali na míči, ale byli jsme nebezpeční, hráli jsme kolmo, za obranu. To jsme chtěli, věděli jsme, že soupeř má problémy. O přestávce jsme si říkali, ať hlavně brzy neinkasujeme.“

Ale stalo se…

„Dali jsme si vlastní gól. Musím ocenit mužstvo, jak okamžitě zareagovalo. Hned z první akce jsme mohli jít do dvoubrankového vedení, ale následně ukázal Filip Prebsl svoje konstruktivní schopnosti. Odskočili jsme na 3:1, což nás uklidnilo. Pak už to bylo, myslím, na jednu bránu. Jediná kaňka byla, že jsme dřív nedali čtvrtý gól, ale Michal Fukala dal nakonec svůj první ligový. Vítězství je naprosto zasloužené.“

Jste blízko šestce. Minule jste mluvil o tom, že vlastně nevíte, jestli je lepší být šestý, nebo sedmý. Už máte jasno?

„Vy si to vždycky přeberete, jak se vám to hodí.“

Ne, brali jsme to jako kritiku, kdy se do poháru můžete možná dostat snadněji ze sedmé pozice než šesté.

„To ani nebyla kritika systému. Myslel jsem to tak, že být šestý a mít na páté místo ztrátu třeba pět až osm bodů a před sebou mít pět kol, kdy hrajete se Spartou i Slavií, je nesmysl. Skoro nemáte šanci to dohnat a hrát o Evropu. Teď je situace taková, že máme dva body na čtvrté místo, nebudeme spekulovat a budeme chtít skončit co nejvýš.“

Co vám pomohlo k nynějšímu rozmachu?

„Na začátku jara se třeba střelecky trápil Kulenovič. Jednoznačně nám pomáhá, že je lepší počasí, lepší hřiště. Pro náš konstruktivní, kombinační styl odzadu ho prostě potřebujete. Poslední dva zápasy mi to potvrdily, v Plzni bylo výborné, dneska daleko lepší. Když jsme tady hráli s Karvinou, kombinovat se nedalo, pak hrajeme s rizikem, protože z našeho způsoby hry nechceme ustupovat.“