Skleslý Panák po ztrátě Sparty: V šatně je atmosféra na bodu mrazu

Na konci vsadili na risk, prakticky na dva obránce - i on se vytahoval směrem vpřed. Sparťanský stoper Filip Panák se cpal do vápna, i když jeho tým hrál v oslabení. Prostě chtěl pomoci urvat výhru nad Mladou Boleslaví: hop, nebo trop. Nakonec se nepovedlo, Sparta ztratila po remíze 1:1, v tabulce spadla na druhé místo.

Jak moc vás srazila červená karta? Byla jedenáctá v sezoně.

„Problém je v tom, že dohráváme o hráče míň, pokaždé je to pro nás komplikace. Už je to jedenáctý zápas… I když některé červené karty jsou třeba po druhé žluté, spousta jich byla zbytečných. Bavili jsme se o tom.“

Čím to je?

„Nevím, jak tomu předcházet, je to vždycky o osobní odpovědnosti hráče, nesmíme se nechat vyprovokovat. Všichni to zkouší, řekl bych, že hrajeme takové šachy na obě strany. My se je snažíme vyprovokovat, oni nás, jde o to, kdo udrží nervy na uzdě. My je, bohužel, poslední dobou moc nedržíme. Je to škoda, stojí nás to spoustu sil a možností zápas otočit. Myslím si, že kdybychom zůstali v plném počtu, tak utkání zvládneme.“

Na konci jste hráli na velký risk.

„Měli jsme nějaké taktické pokyny od trenéra, jak budeme hrát. Měla to být vlastně čtyřka vzadu, ale pak už jsem cítil, že je potřeba trošku pomoci útoku. Viděl jsem, že je Boleslav hodně zatažená, byla na třiceti metrech, bylo jasné, že pro ně bude složité zaútočit. Proto jsem to zkoušel, bohužel to nevyšlo. Hráli jsme o jednoho míň, přesto jsme museli riskovat.“

Proč se vám výrazně nepovedl první poločas?

„Nevstoupili jsme do něj dobře, vlastně jsme ani nebyli úplně na hřišti. Pak rozhodují maličkost, které to mohou překlopit na jakoukoli stranu. V prvních deseti minutách jsme například měli dvě ztráty, prohraný souboj, Boleslav cítila sílu, my naopak. Pak dostaneme gól ze standardky. Pak se z toho deset minut sbíráme, je to hodně o psychice, o mikrosoubojích. Jak si kdo věří, jestli udělá něco navíc, v tom jsme nebyli v první půli úplně dobří.“

Je výkon po změně stran povzbuzením?

„Zapnuli jsme, táhli jsme za jeden provaz, pozitiva tam byla. Ale převažují negativa z první půle, která se nám nepovedla. V kabině jsme se bavili o tom, že jsme si vlastně vítězství ani nezasloužili.“

Jak velký problém je remíza v boji o titul?

„Samozřejmě, je to pro nás velká ztráta. Mrzí nás to, v šatně je teď atmosféra na bodu mrazu, je to hrozný. Ale myslím, že to zase tolik nemění, pořád je to na nás. Když zvládneme své zápasy, titul vyhrajeme. Pořád to máme ve svých rukou.“