Sparta je pod tlakem, musí lovit. Šéf na tribuně, Friis velí: Neuhnout

Prakticky od začátku sezony, s výjimkou jednotýdenního pádu po 13. kole, se na ligu koukali svrchu. Od minulého týdne to neplatí, sparťané zapadli po domácí remíze s Mladou Boleslaví za slávisty. Do konce základní části schází tři duely, Letenští se dnes odpoledne předvedou na hřišti Bohemians. První místo po úvodním úseku ročníku je přitom tak lákavé: znamená derby i duel s Plzní v nadstavbě na vlastním stadionu.

Vypadalo to na bezstarostnou jízdu. Jenže pak přišel pád. Drsný náraz v Plzni, kolem něj dva výplachy s Liverpoolem. Tyto tři neúspěchy dopadly na Spartu až nečekaně tvrdě. Proto vrávorá a rázem je pod (ještě větším) presem.

„Určitě jsem chtěl udržet hráče v pozoru. Jestli to byl budíček, tak to tak musíme brát,“ prohodil kouč Brian Priske po nedělní plichtě.

„Hlavní a velká příčina je v náročném programu. V podstatě každý zápas v poslední době byl pro Spartu vrchol, zápasy byly obrovsky emočně vypjaté,“ upozornil expert a někdejší hráč Letenských Roman Polom. „Kluky to vycucne, proto je logické, že přišel sled horších zápasů, které nebyly tak atraktivní. Je strašně těžké přepnout zpátky,“ vysvětlil.

Jeho slova potvrzuje rekapitulace posledních týdnů. Před reprezentační pauzou Sparta tak tak udolala doma Hradec Králové, po ní spíše jen rutinérsky překonala v lize České Budějovice (pomohl jí gól Veljka Birmančeviče po šílené chybě gólmana Martina Janáčka) a přešla v poháru přes druholigovou Opavu. Poté ztratila s Mladou Boleslaví, čehož využila Slavia ke skoku na první příčku.

„Spadli jsme na druhé místo a budeme bojovat. Teď jsme na lovu my, byli jsme na to zvyklí,“ pronesl pro klubový web záložník Lukáš Sadílek. „Musíme se z toho oklepat,“ nakázal další středopolař Tomáš Wiesner. „Bude to o emocích a nasazení. To nám možná v minulých zápasech chybělo,“ přihodil Sadílek.

Herec Novotný kopal za Spartu. S kamarádem Pulkrabem řešil Slavii Video se připravuje ...

První veličina ani moc ne. Vždyť Angelo Preciado jich měl tolik, že schytal další červenou kartu a vyfasoval distanc na čtyři střetnutí. Navíc kouč Priske viděl čtvrtou žlutou kartu, na Bohemians bude mezi diváky. „Nemám z toho radost, musím to akceptovat. Stalo se mi to poprvé v kariéře. Ale samozřejmě z toho nejsem šťastný,“ přiznal.

Mužstvo povede výrazný asistent Lars Friis. „Rozdíl bude jen v tom, že spolu nebudeme moct mluvit během utkání a dělat rozhodnutí společně,“ popsal asistent, jehož užším zaměřením jsou útočníci, ofenziva.

Každopádně i on naznačil, že Sparta nesmí uhnout, najednou začít šílet, protože ztratila výsadní postavení. Polom bezvýhradně souhlasí: „Mám rád takový přístup, že v případě, kdy se ti hodně daří, nelítáš někde v oblacích, a opačně, když se ti nedaří, nepropadáš panice a prostě věříš kontinuální práci, progresu z dlouhodobého hlediska. Nespoléháš na nahodilosti nebo krátkodobé výkyvy. To by měl být případ Sparty.“

Po Bohemians čeká úřadující mistry doma Baník a v poslední rundě zájezd do Olomouce. Pěkně ošemetný los, řeklo by se. Na druhou stranu Slavia nastoupí zítra v Plzni, tedy na stadionu třetího mančaftu ligy (pak ji čeká doma Olomouc a výlet do Hradce, s nímž osudově zaváhala během vřavy o titul v posledních dvou sezonách). Boj o výsadní místo bude ještě tuhý.