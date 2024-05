Priske po výhře o titulu: Je pořád stejně daleko. Kuchta je TOP class

Přiblížili jste se k titulu?

„Z mého pohledu je titul pořád stejně blízko, ale zároveň i daleko. Ještě nás čekají čtyři utkání.“

Sledoval jste duel Slavie s Baníkem, v němž vyhrála 5:0?

„Ne, neviděl jsem celý zápas.“

Budete mít k dispozici Jana Kuchtu, který schytal krátce před poločasem tvrdou ránu? A jak je na tom Martin Vitík?

„Honzy jsem se ještě po zápase neptal, jak se cítí, ale s ohledem na to, že pokračoval v utkání i po tom souboji, tak je to asi O.K. Nevím, možná si říkal o nějakou pozornost. (usměje se) Co se týká Martina, trápí ho kotník, kvůli kterému nenastoupil už minulý týden. V týdnu to bylo s jeho tréninkem nahoru dolů, ne všechno absolvoval a v sobotu, když jsme vyjížděli na Moravu, tak nebyl připravený, aby cestoval s námi.“

Bude k dispozici na derby?

„Věřím tomu.“

Útočník Kuchta dal dva góly padáčky. Co jste říkal na jeho zakončení?

„Musím říct, že to byla TOP class, mistrovská třída, a to v mnoha ohledech. Nejenom tím, jakým způsobem zachoval klid, když se ocitl před brankářem, ale i tím, jak pracoval pro tým, jak pomáhal defenzivě. Opravdu skvělý výkon.“

Slovácko - Sparta: Kuchta utekl do sóla a přeloboval Fryštáka. Senzační gól, 0:1

Měl jste ve druhé půli obavu o vítězství?

„To se stane, speciálně když hrajete proti takovým týmům, jako je Slovácko. Obzvlášť za situace, kdy byl stav 3:2. Soupeř na vás vyvíjí tlak, přicházejí vysocí hráči, nakopávají míče, je to hodně o osobních soubojích. Ale na druhou stranu já se vždycky snažím soustředit na vlastní tým.“

Jak to tedy zvládl?

„Pětasedmdesát minut jsme utkání kontrolovali, hráli jsme opravdu výborně, penalta to změnila. Když ale budu mluvit o posledních patnácti minutách, o tom, jakým způsobem se naši hráči vyrovnali s tlakem Slovácka, jak pracovali do defenzivy… Karabec, Tuci, Olatunji pomáhali sbírat druhé míče, zapojovali se do soubojů a přidali k tomu i kvalitu, z které vyplynula naše penalta v závěru, kterou jsme fakticky ukončili utkání.“

Devět hráčů nastoupilo s hrozbou vykartování se pro derby. Uzpůsobil jste tomu přípravu a taktiku?

„Abych se přiznal, tak jsem o tom s nimi ani nemluvil, neptal jsem se jich, takže vám nemůžu říct, jak se cítili pod hrozbou. Pro nás to byl nejdůležitější zápas, dnes, v tuhle chvíli. Nemysleli jsme na sobotu a na derby.“