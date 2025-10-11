Šín po návratu „domů“: Bylo to fajné. Dívám se na všechny zápasy Baníku. Co holandština?
Nejen v prvním poločase ho bylo plné hřiště. Přesně jako v době, kdy ještě nastupoval za Baník. Kapitán reprezentační jednadvacítky Matěj Šín přispěl k pohodové výhře 5:0 nad Ázerbájdžánem. V Karviné, odkud to má domů do Ostravy jen kousek, mu fanoušci tleskali a ještě dlouho po zápase jej vyvolávali. „Bylo to fajné,“ vyhrknul ze sebe svým typickým přízvukem. A především i s úsměvem.
Nad Ázerbájdžánem jste v poklidu zvítězili a v kvalifikaci o „malé“ EURO jste stále stoprocentní. Jak vůbec další cennou výhru hodnotíte?
„Shrnul bych to tak, že plán jsme plnili do puntíku. Věděli jsme, že to bude o nás, o naší aktivitě a také o tom, jak k zápasu přistoupíme. Bylo nám jasné, že Ázerbájdžán nějakou kvalitu má, ale také to, že ho fyzicky přehrajeme. Bylo jen otázkou času, kdy vykapou. I první půli jsme měli několik situací, u kterých smrdělo, že dáme gól.“
Ani poté, co jste pár šancí neproměnili, nervozita nepřišla?
„Vůbec ne. Věděli jsme, že časem se to zlomí. Z týmu vůbec nevyzařovalo, že bychom se strachovali. Věděli jsme, že pokud budeme aktivní a budeme šlapat, odmění nás to.“
Jak jste vůbec návrat do vašeho regionu prožíval?
„Bylo to fajné! Díky tomu, že jsme trénovali na Bazalech, jsme se potkali s trenéry a bývalými spoluhráči. Bylo fajn i to, že se přišla podívat má rodina a přátelé. Sice zas tak dlouho pryč nejsem, ale bylo to příjemné.“ (usmívá se)
Co jste si s baníkovskými trenéry na Bazalech řekli?
„Popřáli mi hodně štěstí a já jsem popřál hodně štěstí jim. Ještě jsme nějak šprýmovali.“
Holandština je běh na dlouhou trať
Jak se zatím vůbec s Alkmaarem sžíváte?
„Dobře, já jsem spokojený. Všechno jde podle plánu. Životně se to srovnává a fotbalově to jde nahoru. Hlavní úkol pro mě bude se naučit holandsky, protože všechno je tam v holandštině, sem tam i v angličtině, ale v drtivé většině právě v holandštině. Máme i takové doučování. Těším se na to, bude to pro mě takový první úkol.“
Jak jste na tom s holandštinou nyní?
(usmívá se) „Myslím si, že dělám pokroky, ale je to takový běh na dlouhou trať. Hlavní bude se naučit porozumět, abych pochopil, co po mně trenéři chtějí. Když nevím, tak se samozřejmě doptám anglicky.“
Našel jste si v Alkmaaru už nějakého parťáka?
„Máme tam partu cizinců. Asi nejvíc si rozumím s Isakem Jensenem, což je Dán, a Mateem Chavezem, což je naopak Mexičan.“
Jak vnímáte rozdíl mezi nizozemskou a českou ligou?
„Přijde mi, že v Nizozemsku to je fotbalovější. Všichni hrají odzadu, rozehrávají a ani poslední tým se nebojí hrát. Je to takový fotbal nahoru dolů. V každém týmu jsou kvalitní hráči a je to takové... Baví mě to, baví mě tu ligu hrát.“
Najdete si čas i na utkání Baníku?
„Jasné! Dívám se na všechny zápasy. Sledoval jsem Zlín, viděl jsem Budějovice v poháru a taky Boleslav. I přítelkyně to furt sleduje, takže čas si určitě najdu.“ (usmívá se)
Tak povězte, co Baníku chybí?
„Chybí tomu čas.“
Kvůli tomu, že vás hodně odešlo?
(usmívá se) „Myslím si, že kádr byl doplněný dobře a kvalita tam zůstala. Kluci mají i dobrou partu, takže fakt to chce jen čas k tomu, aby se sehráli.“