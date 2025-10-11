Trenér Červenka: Nenechám se ovlivnit moderní dobou. V čem je kouzlo senzace ze Zlína?
Jaký byl hráč, takový je trenér. „Nebyl jsem žádný Mozart, hráče jsem obešel jednou za měsíc,“ usměje se Bronislav Červenka (50) v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Čerstvý padesátník a otec tří synů ze své úspěšné aktivní kariéry dobře ví, jak eliminovat technické nedostatky a dokáže o své cestě přesvědčit i hráče Zlína. Trenér nováčka, který na podzim mezi elitou šokuje výsledky (5. místo po 11. kole) a souběžně zlepšuje herní projev, má rád tvrdou práci. Nejen na trávníku.
Když ho znáte déle, hned vás napadne, že mu bude bližší fotbal Slavie než Sparty. „Je to pravda,“ souhlasí kouč Bronislav Červenka, který pozorně studuje hru nejlepších českých týmů. Se Zlínem s nimi drží v sezoně senzačně krok a páté místo v tabulce. Přitom před rokem a půl zažil skličující pád do druhé ligy. Nyní si kdekdo říká: Jak to tam sakra dělá?!
Máte rád reprezentační pauzy, kdy si můžete oddechnout?
„Těším se na ně. Už proto, že si vždycky vzpomenu na minulý rok, kdy jsem byl u reprezentace U20. Ve Zlíně se dařilo, vyhrávalo se a kluci měli volno. Tohle byl ten jediný týden, kdy mohl mít člověk trošku klid. Tréninkový cyklus nevyvrcholil zápasem, který přináší největší stres. Je příjemné toho jednou za měsíc nebo za dva využít a malinko oddechnout. Ideálně po vítězném utkání.“
Stihl jste oslavit padesáté narozeniny, které jste měl 27. září?
„S klukama jsme si dali po zápase v Plzni pivko. Teď o víkendu mám oslavu s celou rodinou a kamarády. Tím to završím a doufám, že už bude klid. Stačilo. (úsměv) Po repre pauze dáme s Tomem (útočníkem Poznarem), který má narozeniny ve stejný den, do kabiny něco většího. Hráči nám dali vítězstvím v Plzni skvělý dárek.“
Bodů máte plno. O hodně víc, než jste předpokládali?