Reprezentaci ve středu hřiště chybí mozek. Varianty existují, co a jak se Součkem?
Na rok to téma docela utichlo, protože se držela osmizápasová neporazitelnost. Začala loni v září, kdy reprezentační trenér Ivan Hašek po výprasku v Gruzii (1:4) instaloval do sestavy Lukáše Červa. A skončila před měsícem taky v září, když kouč plzeňského raubíře ze základu vyndal před ještě větším průšvihem v Chorvatsku (1:5). Červ se stal nenápadným symbolem výsledkového vzepětí, nicméně jeho kooperace s kapitánem Tomášem Součkem má limity. Zejména ty tolik omílané – technické a kreativní. „Nabízí se hrát jen s jedním takovým typem,“ říká expert David Kobylík.
Možná je to vůči nim až kruté břemeno, nicméně říká se, že jak hrají střední záložníci (a útočník), tak hraje celý tým. Takový vliv na ostatní mají dle staré fotbalové mantry muži z centra dění. Propojují defenzivu s ofenzivou, určují proud hry, sbírají odražené míče, podstupují souboje, otáčejí těžiště, distribuují pasy spoluhráčům, nabízejí se do kombinace jako pomocná síla.
Středopolaři jsou zkrátka srdcem sestavy. Zůstaneme-li u orgánů a pomůžeme si jimi příměrem k současným záložníkům trenéra Ivana Haška, konkrétně k Tomáši Součkovi a Lukáši Červovi, tak zrovna srdce jim nechybí. Ani plíce. Ale (fotbalový) mozek už bohužel ano. A podle toho pak hra reprezentace fanoušky baví, mnohdy spíš nebaví.
„Jenže nejsou alternativy,“ říká redakční expert David Kobylík a nahazuje tím věčné téma o produkci typického českého hráče. Ten je povětšinou dobře kondičně a silově připravený, pracovitý, takticky zdatný, charakterní, disciplinovaný. Pokulhává gró tak nádherného sportu – fotbalovost. Vždyť proč taky v pražských „S“ na tomto postu excelují cizinci?
Jenže tohle neustálé opakování si dlouhodobé tuzemské slabiny a automatické nastolování agendy pak občas svádí k podvědomému alibismu a přehlížení jiných možností či důležitých atributů.
„Sledovali jsme zápas, co hrál za juniorku West Hamu. Máme z něj i data, naběhal třináct kilometrů,“ zdůraznil Hašek při nominační tiskovce na adresu kapitána Součka, jenž v Premier League absentuje kvůli trestu za červenou kartu.
Běhání, kilometry, fyzično, intenzita, souboje, agresivita… Že to pravidelně – a často sami od sebe – zmiňují při hodnocení víkendových utkání koučové v Chance Lize, na to už si lidé zvykli. Ruku v ruce s tím se však tohle nastavení promítlo i do myšlení v elitním výběru, který by měl být výkladní skříní národa.
Samozřejmě je to dáno i tím, že spousta hráčů z české nejvyšší soutěže je