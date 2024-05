POLEMIKA: Preciado do derby? Musí hrát vs. Jsou rozumnější možnosti

Ze sparťanského pohledu jde před sobotním derby se Slavií o klíčovou otázku: Nastoupí Angelo Preciado? Ekvádorský obránce je po karetním trestu opět k dispozici a záleží na Brianu Priskem, jestli ho po dalším zbytečném vyloučení vrátí do základní sestavy, nebo zvolí jiné varianty. Experti deníku Sport Jiří Fejgl s Michalem Kvasnicou se v POLEMICE přou, jestli Preciado (ne)má hrát.

Nastoupí Angelo Preciado v derby?

JIŘÍ FEJGL: NE, Jsou rozumnější možnosti

Z pravých wingbeků – tedy v konkurenci Tomáše Wiesnera a Jana Mejdra – je čistě fotbalově nejlepší. Rychlý, důrazný, technický, s dobrou střelou, centrem. Jednoduše odskočený. Vždyť také odkopal za Ekvádor na čtyřicet zápasů, čelil sokům nejvyšší klasy, Brazílii či Argentině.

Angelo Preciado je skvělý hráč. Bezpochyby. Jenže je nezbytné vytáhnout slovo HRÁČ. Další parametry jeho výkonů i chování už tak nablýskané nejsou. Především jde o disciplínu, herní i jakousi společenskou. V prvním parametru je doslova tragický. V lize odehrál za Spartu devět utkání, dvakrát byl vyloučen, a to ve dvou zápasech po sobě za podobné prohřešky, ohnání se po soupeři. Navíc unikl dalším červeným kartám, ve dvou derby měl namále. U druhého faktoru lze upozornit na neochotu učit se angličtinu, o češtině nemluvě. Plus nějaké ty soukromé úlety.

Kvůli zmíněnému by neměl v derby nastoupit, naopak se ho Sparta musí chtít zbavit. Po výkonech v Evropské lize by měla dostat minimálně stejnou sumu, jakou za něj vydala, tedy něco přes 60 milionů korun.

Směrem ke střetu se Slavií má navíc rozumnější (jen ne tak atraktivní) volby. Wiesner naskočil do posledních čtyř zápasů, Sparta všechny vyhrála. Ano, má rezervy v defenzivě, někdy i chování na place, ale kupříkladu naposledy na Slovácku zahrál velice slušně. V tuto chvíli by měl být pro Briana Priskeho první volba. Mejdr sice po sezoně skončí, ale je otestovaný v těžkých zápasech. Vloni přispěl k titulu celkem výrazně, rozhodně nebyl páté kolo u vozu. Pomohl fyzickými parametry, silou, především však neústupností a obrannou pečlivostí.

Oba dva – Wiesner i Mejdr – mají před Preciadem náskok v týmové hierarchii. Mančaft ví, že je na ně mnohem větší spoleh. Jsou zkrátka rozumnější řešení pro souboj o titul.

MICHAL KVASNICA: ANO, musí hrát, nebo odejít

Proč za něj Sparta neváhala před rokem vysázet přes šedesát milionů korun, když měla v kádru Jana Mejdra s Tomášem Wiesnerem a v Hradci Králové tehdy ještě Adama Gabriela? Protože byla přesvědčena o tom, že Angelo Preciado posune pravou stranu sestavy na evropskou úroveň. Však ho taky Brian Priske velmi rychle instaloval do základu. Ekvádorec si střihl dvacet poznávacích minut doma se Slováckem coby žolík a pak šel do derby v Edenu hned od první minuty.

A onen evropský level, zejména v pohárech, opravdu potvrdil. Vezmeme-li v potaz čistě fotbalovou kvalitu, takový pravý wingbek v Česku od odchodu Alexandera Baha neběhal. Co se týče výkonnosti, Preciado splnil letní představy sportovního ředitele Tomáše Rosického o posile.

O charakterových kvalitách už můžeme polemizovat... Opakované zkraty Jihoameričanovi poškodily kredit u fanoušků a hlavně u týmu, který dvakrát oslabil. V lize zatím od zářijového příchodu z belgického Genku odehrál jen devět utkání, takový plán i přes pochopitelnou rotaci určitě nebyl.

Den D si však žádá ty nejlepší. A pokud kapitán Ladislav Krejčí a spol. vzali zlobivou rychlonožku na milost, o čemž má kouč Priske stoprocentně přehled, na Letné nastoupí. Jestli ne, musí se s ním Sparta v létě rozloučit, protože ekonomicky obrovsky nákladné angažmá reprezentanta se zkušenostmi z mistrovství světa 2022 v Kataru by v tu chvíli postrádalo jakýkoli smysl.

Preciado do Prahy nepřestupoval proto, aby pomohl zdolat České Budějovice nebo Zlín. Při vší úctě k těmto celkům, ACS by si proti nim mohla dovolit nasadit Petra Hodouše nebo Lukáše Váňu – a na výsledku to nebude znát. Ostatně Preciado duely proti těmto soupeřům taky proseděl na lavičce.

Takže proti Slavii a konkrétně Janu Bořilovi hurá do akce.