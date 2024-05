Vindahl v derby zářil, vybral nejtěžší zákrok. Dilema i poklona od Krejčího

Jste spokojený? Předvedl jste několik těžkých zákroků.

„Je to trochu zvláštní pocit v tom, že jsme nevyhráli. Cítím se trochu jinak, ale víme, že jeden bod byl pro nás důležitý a jsem rád, že jsem k němu byl schopný pomoct.“

Který ze zákroků byl nejtěžší?

(dlouho přemýšlí) „Pravděpodobně Tijaniho hlavička na konci utkání. Ne z důvodu, že by to byl tak těžký zákrok.“

Proč tedy?

„Bylo důležité se rozhodnout, jestli jít ven, nebo zůstat na místě. Byl to dobrý centr a ve chvíli, kdy zůstanete, možná by se to nepodařilo. Zřejmě tohle byl ten nejtěžší zákrok.“

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:0. Letenští v deseti uhájili náskok v čele ligy Video se připravuje ...

Jak ovlivnilo zápas Haraslínovo vyloučení? Bylo důležité to zvládnout?

„Bylo to pak složité, červené karty jsou něco, s čím bojujeme celou sezonu. Jistě, bylo to od té chvíle hlavně o bránění, ale v defenzivě jsme si vedli dobře. Slavia si v převaze nevytvořila moc velkých šancí a na konci zápasu je to dobrý bod.“

Cítíte, že se titul přiblížil?

„Jsme blíž, protože rozdíl je stále o čtyři body a máme o zápas míň k tomu finále. Může se rozhodnout už ve středu (hraje Slavia s Plzní). Samozřejmě jsme v dobré pozici, ale máme před sebou těžké zápasy. Víme, že když nejbližší dva vyhrajeme, máme titul.“