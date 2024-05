Kam zmizel?! Brankář ztratil čočku, hnal do šatny: Křičeli na mě posměšky

V bráně Jablonce dostává v poslední době přednost před chybujícím Janem Hanušem. Vilém Fendrich už může říct, že dopomohl svému týmu k záchraně po výhře 3:0 nad Pardubicemi. Bylo to jeho první čisté konto v sezoně, navíc během první půle běžel nečekaně do šaten, ale všechno zvládl.

Zhruba po půlhodině hry jste odběhl na okamžik do šaten. Co se přihodilo?

„Jak jsem ve vápně boxoval míč, tak jsem si dal hlavou o rameno soupeře a vypadla mi kontaktní čočka. Rychle jsem sprintoval do kabiny a hledal jsem náhradní. Bylo to v pohodě. Ještě se mi to ale nestalo.“

Nebylo složité si ji nandat? Přece jen ve stresu a shonu to nemusí být jednoduché.

„Já je nosím už strašně dlouho. Mám tři a půl dioptrií, takže je to spíše rutina. Spíš jsem byl překvapený. Vůbec jsem to totiž nečekal. Naštěstí vždycky nosím rezervu. Na zápas jsem s sebou měl dva náhradní páry. Naštěstí, protože bych ji asi nenašel.“

Nedělali si z vás hráči legraci? Když jste běžel do šatny, vypadalo to, že vás možná trápí úplně jiný problém.

„Když jsem přicházel zpátky, tak někdo z pardubických křičel posměšky, že na ně čočky stejně nepotřebuju. Všichni to vzali v nadsázce.“

Teď už má Jablonec jistou záchranu. Jak to vnímáte?

„Je to obrovská úleva. Pochopitelně nikdo nechce hrát do posledního kola o záchranu a v nejistotě, jestli ještě spadne do baráže. Teď už z nás stres může spadnout. Snad to dohrajeme s čistou hlavou a fotbal si užijeme.“

On byl od začátku skupiny o záchranu nějaký tlak? Ten bodový polštář jste už tak měli docela znatelný.

„Jasně, věděli jsme to, ale pokud to není stoprocentní, tak nikdy nevíte. Klíčová byla výhra doma s Karvinou, kdy jsme to otáčeli v posledních minutách. Tohle nás nastartovalo. Proto jsme ze tří zápasů udělali teď sedm bodů.“

Takže je čas už spíše hledět k nové sezoně?

„To je spíše dotaz na trenéra, ale myslím, že už teď zkoušíme nové prvky. Trochu se snažíme hru zjednodušit. Přišlo mi, že jsme se pořád báli jednoduchých ztrát, teď už si můžeme fotbal víc užít.“

V bráně Jablonce jste dostal šanci až ke konci ročníku. Nemrzí vás, že už se sezona chýlí ke svému závěru?

„Určitě mě mrzí, že jsem se do brány nedostal dřív, protože jsem se cítil dobře. Šance přišla aspoň takhle. V podstatě chytám v těch nejtěžších zápasech a mám radost, že jsem týmu mohl pomoct k záchraně. Pro mě je to velké psychické plus. Honza Hanuš nechytal během ročníku špatně, ale pak přišly nějaké chyby, navíc se mu sešly karty. Bylo to jedno s druhým.“