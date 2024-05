Plzeň děkovala legendě, Řezník byl rád za slzy: Můžeme si vykládat v hospodě

Radimovi Řezníkovi tleskali fanoušci obou týmů, v baníku začínal. A také ostravští fanoušci v hostujícím sektoru Doosan Areny vyvolávali jeho jméno. Třináct dlouhých let v Plzni ocenili především domácí příznivci a všichni, kteří navštívili sobotní utkání.

Řezníkovi poděkovalo klubové vedení, před zápasem ho objal generální ředitel Adolf Šádek a sportovní ředitel Daniel Kolář. Po závěrečném hvizdu sledoval Řezník na obrazovkách připravenou děkovačku bývalých parťáků, současní spoluhráči ho pak na trávníku vyhazovali do vzduchu. V Plzni se loučil poslední aktivní člen zlaté party kolem Limberského, Petržely, Horvátha, Hubníka, Bakoše a dalších plzeňských velikánů.

Uteklo to hodně rychle, že?

„Neskutečně. Hráč tolik nevnímá, jak ten čas jde. Byla to dlouhá doba a najednou je konec. Tak to ve fotbale zkrátka chodí.“

Užil jste si poslední ligový zápas za Plzeň?

„Samozřejmě. Bylo to krásný, jsem rád, že jsem ho mohl odehrát. Škoda, že jsme ho nezvládli vítězně, ale oba mančafty mají kvalitu. Vedli jsme, pak dostali gól, kdyby dal Čoro (Tomáš Chorý) šanci v závěru, mohlo to být ještě hezčí. Užil jsem si to, jsem moc rád, že přišli lidi a mohl jsem se takhle rozloučit. Je to krásná vzpomínka na celý život.“

Měl jste v sobě hodně emocí?

„Držel jsem se, dlouho mi to nedocházelo. Ale na hřišti jsem byl naměkko, to k tomu patří. Jsem rád, že to takhle bylo, děkuji klukům za připravená videa, těm co na nich byli, a všem trenérům, co jsem tady mohl zažít. Nechci na nikoho zapomenout. Bylo to krásné, budu vzpomínat celý život na to, co jsme tady dokázali. Říkali jsme si s klukama, že o tom budeme vykládat v hospodě, s kým jsme hráli a proti komu. To nám nikdo nevezme.“

Plzeň - Baník: Chorý mohl rozhodnout, Letáčka však nepropálil Video se připravuje ...

Došlo i na slzy?

„Chtěl jsem se udržet, ale byly, to k tomu patří. Za to jsem rád. Možná si uvědomím až později, co se tady odehrálo a dělo. Jsem moc rád, že jsem tohle mohl zažít. Přál bych to každému, mladým klukům, co jsou v týmu, aby se jim tohle taky povedlo, aby měli možnost zažít takovou hezkou rozlučku.“

Jste na sebe pyšný, že jste jako aktivní hráč v Plzni ze zlaté generace vydržel nejdéle?

„Na statistiky a podobné věci moc nejsem, ale těší mě to. Jsem rád, že jsem mohl v takovém klubu být takovou dobu. Ale jsou tady jiní kluci, co hrají v Plzni také dlouho. Hejdys (Lukáš Hejda), Kopi (Jan Kopic) a další. Novým klukům v týmu jsem říkal, že jim přeju, aby tady vydrželi také podobně dlouho a zažívali to, co my.“

Už víte, co bude dál? Pokračovat v profesionální kariéře, nebo už se soustředit na něco jiného?

„Zbývají nám odehrát ještě dva zápasy. Byla by hezká tečka, kdyby se nám to ve středu povedlo (finále MOL Cupu se Spartou). To by asi bylo to nejhezčí, co by se mohlo stát. Pak ještě jedeme na Spartu. Nechávám to otevřené, za těch přibližně deset dní si všechno vyhodnotím a rozhodnu se, co bude.“

Přemýšlíte o tom, že se do Plzně vrátíte v jiné roli?

„Zůstávám tady v Plzni bydlet. Jsem tady třináct let, stavíme si barák, to je hezká věc. Takže budu tady, určitě v klubu nezavírám dveře. S panem Šádkem máme nadstandardní vztah, sedneme si spolu a uvidíme, co dál. V takovém klubu bych působil rád.“