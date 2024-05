Zlínský smutek. Pos**ali jsme to, hlesl Červenka. Fantiš: Jsem bez práce

Když Ondřej Berka třikrát zadul na Střelnici do píšťalky, stal se sestup Zlína z první ligy oficiálním. Obrovské zklamání na tváři hráčů, realizačního týmu i fanoušků, kteří do Jablonce dorazili. „Ševci“ museli v posledním utkání nadstavby vyhrát, šance ale spálili a na konci první půle z té ojedinělé inkasovali. „Fanoušci a celý zlínský fotbal se z toho bude oklepávat delší dobu,“ řekl posmutněle trenér Bronislav Červenka.

Žlutý zmar. Zlínští popadali po konci utkání v Jablonci (0:1) na trávník, sestup po devíti letech je pro klub obrovský průšvih. Výrazný nával emocí přepadl i Toma Slončíka, rodák ze Zlínského kraje byl v slzách ještě dobrou půlhodinu po dohrání.

Ohromně zklamaný byl i trenér Bronislav Červenka, který převzal klub během podzimu. Na tiskové konferenci mluvil potichu, skoro nebyl slyšet. Jeho záchranná mise skončila neúspěchem.

„Všichni lidi, kterým na tom záleží, ví, že to posrali. Všichni jsme to posrali. Já také. Každý z nás se z toho oklepe jinak. Někdo možná za týden, někdo za měsíc, někdo za půl roku. Ale fanoušci a celý zlínský fotbal se z toho bude oklepávat delší dobu. Je to zklamání. Selhání,“ hlesl Červenka.

Soupeře bylo líto i jabloneckým fotbalistům. Pro ty výhra kromě odměny fanouškům nic neznamenala, přesto si za ní šli. Určité řeči, že zápas Zlínu takzvaně pustí, možná fungovaly jako extra motivace navíc. „Bylo tu hodně spekulací, že zápas vypustíme, že netrénujeme. To nebyla pravda,“ řekl asistent domácího trenéra Tomáš Čížek a dodal: „Pro Zlín je to těžké, nemilé. Mám tam hodně známých a kamarádů. Sestup bohužel padl na ně.“

Červenka využil všechna svá střídání už do 74. minuty, na hřišti měl z útočného hlediska asi maximum, co nasadit mohl. Zlín si ale v posledním kole nepotykal s produktivitou. Stoprocentní šance vychytal domácí gólman Vilém Fendrich, naopak Jablonec díky Matouši Krulichovi udeřil jen z jedné pořádné šance.

„Problém nebyl ale jen v tomto zápase. Vedli jsme s Pardubicemi v poločase 1:0 a mysleli jsme si, že jsme z toho venku. Přestali jsme mít pokoru. Tam jsme to urazili. Od té doby se nám přestalo dařit,“ vzpomněl Červenka na dubnovou remízu 1:1.“

Co teď bude s hráči či realizačním týmem, to je otázka, na kterou zná asi málokdo odpověď. Tom Slončík či Kenneth Ikugar jsou na odchodu, o hráče, jakými jsou Joss Didiba či Alexandr Bužek, bude zájem v nejvyšší soutěži, dalším končí smlouva.

„Na rovinu řeknu, že vůbec nevím, kdo tu bude pokračovat. Když to tak řeknu, já jsem teď bohužel bez práce. Tím, že jsme spadli, tak to tak je. O to je to pro mě bolestnější,“ řekl kapitán Antonín Fantiš.

„Nesu to hrozně těžce. Tento pocit jsem nikdy nechtěl zažít. Může z toho něco vzejít, člověk si třeba bude vážit věcí, které mu přišly samozřejmé. Liga je zkrátka kvalitní,“ řekl sbohem této sezoně a zřejmě i svému zlínskému angažmá dvaatřicetiletý hráč.